林萱瑜認了「有備孕計畫」　鬆口婚禮進度：懶惰人還在逃避

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜和藝人Junior（韓宜邦）在2024年6月登記結婚，平常不時會透過社群分享日常，最近女方就在IG限動開放網友問答，當被問到做人以及婚禮的進度時，她也大方給出答案。

▲林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜IG開放問答

透過林萱瑜在IG公開的問答截圖可見到，有粉絲單刀直入提問，夫妻倆何時會舉辦 婚禮，為此她語帶保留地寫下：「應該.....會吧？！」隨後更幽默地自嘲是「懶惰之人還在逃避。」不過，雖然婚禮進度看似遙遙無期，但在「做人」這件事上她也給出明確答案。當被問及是否有凍卵或生子打算時，她大方坦承目前「有備孕計劃」，但並沒有選擇凍卵。

▲林萱瑜IG限動開放問答。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



除了人生大事，林萱瑜五官也引發網友好奇是否「進廠維修」。為此她直言反問：「電音波算微整嗎？貼片算嗎？」但隨即強調「其餘的都沒有了」。她更感嘆隨著年紀增長，臉型竟出現意想不到的變化，以前最討厭自己那張「招牌圓臉變尖了」，無奈表示私心不喜歡尖尖的下巴，「真是應該好好珍惜那時候啊。」