陸女星直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸35歲女星趙櫻子在2013年因演出電視劇《因為愛情有多美》中「林多美」一角走紅，2022年參加《乘風破浪第三季》（浪姐3）也成為話題人物。她26日在直播中發飆罵助理，過程全都被網友看光，她也不避諱直說：「人都有生氣的時候，誰能保持情緒永遠穩定啊？」掀起網友議論。

▲趙櫻子經常爆出爭議。（圖／翻攝自微博／趙櫻子-）

趙櫻子在直播中，對著遲到1小時的助理直接拍桌發飆，對方辯解表示因為有朋友來訪，才「說了兩句話」，趙櫻子氣沖沖地回說：「就說兩句話我等了你一個小時！」強調因為助理遲到，自己的工作都還沒開始。

趙櫻子也對著鏡頭表示：「一般我不想生氣，我就覺得一生氣我少活十年，我不想生這個氣啊！」接著，她越說越氣，批評助理上班時間就該在崗位上，「主要你工作沒到位，是不是你的問題？」她也直言自己花了很多錢發薪水，員工就該盡責。

▲▼趙櫻子在直播中發飆。（圖／翻攝自微博）

不過，趙櫻子過去有許多炒作爭議，包括紅毯假摔、假求婚、聲稱未婚生子等，因此不少網友都認為她罵助理應該是刻意為了流量做戲，紛紛吐槽「都是劇本，認真就輸了」、「誰罵人一直盯著直播間」。