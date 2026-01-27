ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《廚師的迫降》女團成員是工讀生
最不顧家的三大星座男！
丁禹兮霸氣現刷20萬寵粉！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳漢典 Lulu 吳宗憲 曾莞婷 艾力克斯 霍諾德 許光漢 王力宏

陸女星直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸35歲女星趙櫻子在2013年因演出電視劇《因為愛情有多美》中「林多美」一角走紅，2022年參加《乘風破浪第三季》（浪姐3）也成為話題人物。她26日在直播中發飆罵助理，過程全都被網友看光，她也不避諱直說：「人都有生氣的時候，誰能保持情緒永遠穩定啊？」掀起網友議論。

▲▼趙櫻子直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻。（圖／翻攝自微博／趙櫻子-）

▲趙櫻子經常爆出爭議。（圖／翻攝自微博／趙櫻子-）

趙櫻子在直播中，對著遲到1小時的助理直接拍桌發飆，對方辯解表示因為有朋友來訪，才「說了兩句話」，趙櫻子氣沖沖地回說：「就說兩句話我等了你一個小時！」強調因為助理遲到，自己的工作都還沒開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙櫻子也對著鏡頭表示：「一般我不想生氣，我就覺得一生氣我少活十年，我不想生這個氣啊！」接著，她越說越氣，批評助理上班時間就該在崗位上，「主要你工作沒到位，是不是你的問題？」她也直言自己花了很多錢發薪水，員工就該盡責。

▲▼趙櫻子直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙櫻子在直播中發飆。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙櫻子直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻。（圖／翻攝自微博）

不過，趙櫻子過去有許多炒作爭議，包括紅毯假摔、假求婚、聲稱未婚生子等，因此不少網友都認為她罵助理應該是刻意為了流量做戲，紛紛吐槽「都是劇本，認真就輸了」、「誰罵人一直盯著直播間」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

趙櫻子

推薦閱讀

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

10小時前

霍諾德爬台北101險取消！　賈永婕曝「備案內幕」：不想當龜孫子

霍諾德爬台北101險取消！　賈永婕曝「備案內幕」：不想當龜孫子

2小時前

陸女星直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻

陸女星直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻

1小時前

唐綺陽運勢／雙魚有望遇金桃花！魔羯「需特別注意健康」射手出現勁敵

唐綺陽運勢／雙魚有望遇金桃花！魔羯「需特別注意健康」射手出現勁敵

18小時前

馮提莫罹甲狀腺癌「手術割脖保命」　直播曬疤痕：老天的禮物

馮提莫罹甲狀腺癌「手術割脖保命」　直播曬疤痕：老天的禮物

5小時前

獨家／12月才開播！胡瓜《週末最強大》爆錄最後一集！　電視台回應了

獨家／12月才開播！胡瓜《週末最強大》爆錄最後一集！　電視台回應了

10小時前

侯昌明夫婦赴美探親滯留！　遇「10年一見暴風雪」曝現況

侯昌明夫婦赴美探親滯留！　遇「10年一見暴風雪」曝現況

2小時前

何炅1句話洩「魏大勛秦嵐情變」　1個半月前才爆同台零互動

何炅1句話洩「魏大勛秦嵐情變」　1個半月前才爆同台零互動

4小時前

車銀優軍中發聲道歉！　澄清「入伍非避風頭」：怕聽起來像辯解

車銀優軍中發聲道歉！　澄清「入伍非避風頭」：怕聽起來像辯解

5小時前

SJ利特領軍《廚師的迫降》來台開店！　大勢女團成員「竟是工讀生」

SJ利特領軍《廚師的迫降》來台開店！　大勢女團成員「竟是工讀生」

5小時前

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」！全黑包緊緊⋯真實互動全被拍

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」！全黑包緊緊⋯真實互動全被拍

15小時前

剛拍完鬼片趕路沒卸妝⋯男星走進餐廳「全場眼神不對勁」

剛拍完鬼片趕路沒卸妝⋯男星走進餐廳「全場眼神不對勁」

9小時前

熱門影音

結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎

結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎
Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」
霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大
陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」

陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」
賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」
「許光漢典」婚禮合體！　Lulu笑：婚結早了XD

「許光漢典」婚禮合體！　Lulu笑：婚結早了XD
賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」
霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」

霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

看更多

【真的不是在殺豬】小柴犬第一次打針...狂叫超抗拒XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前23

陸女星直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻

2小時前21

侯昌明夫婦赴美探親滯留！　遇「10年一見暴風雪」曝現況

2小時前111

霍諾德爬台北101險取消！　賈永婕曝「備案內幕」：不想當龜孫子

4小時前21

何炅1句話洩「魏大勛秦嵐情變」　1個半月前才爆同台零互動

4小時前1112

來台加入啦啦隊賺翻？三上悠亞曝「新家裝潢2000萬」 奢華規格曝光

5小時前0

SJ利特領軍《廚師的迫降》來台開店！　大勢女團成員「竟是工讀生」

5小時前143

馮提莫罹甲狀腺癌「手術割脖保命」　直播曬疤痕：老天的禮物

5小時前45

車銀優軍中發聲道歉！　澄清「入伍非避風頭」：怕聽起來像辯解

6小時前21

FTISLAND李洪基打瘦瘦針鏟10kg！台上突暈眩「秒掏香蕉吃」

7小時前31

白安返家鄉躺床開唱！　淚憶亡父：唱7場哭了5場

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫生母淡水行竊又被抓「半導體千金」老公逮個正著
    10小時前1414
  2. 霍諾德爬台北101險取消！賈永婕曝「備案內幕」
    2小時前221
  3. 陸女星直播飆罵助理！拍桌怒吼「等了你1小時」
    1小時前42
  4. 唐綺陽運勢／雙魚有望遇金桃花！
    18小時前42
  5. 馮提莫罹甲狀腺癌「手術割脖保命」曬疤痕
    5小時前283
  6. 獨家／12月才開播！胡瓜《週末最強大》驚傳錄最後一集！　電視台回應了
    10小時前23
  7. 侯昌明夫婦赴美探親滯留！遇「10年一見暴風雪」
    2小時前41
  8. 何炅1句話洩「魏大勛秦嵐情變」
    4小時前41
  9. 車銀優軍中發聲道歉！
    5小時前85
  10. 利特領軍《廚師的迫降》來台開店！　大勢女團成員「竟是工讀生」
    5小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合