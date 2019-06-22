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黃氏兄弟「瑋瑋不姓黃」？　哲哲：我也好奇…他首曝身分證揭真相！

記者劉宜庭／綜合報導

網路紅人「黃氏兄弟」是由哥哥哲哲（黃雍哲）和弟弟瑋瑋（黃挺瑋）組成的YouTuber，主要是拍攝生活、實測、開箱等類型的影片，風格深受大票粉絲喜愛。近來兄弟倆進行Q＆A問答，竟以「超驚人！瑋瑋竟然不姓黃？！」為題，瑋瑋也首度亮出身分證做出解答，在網路上意外掀起不少討論。

▲黃氏兄弟瑋瑋公開「真實年齡、學歷」！　當過兵：發生很恐怖的事。（圖／翻攝自Facebook／黃氏兄弟）

▲黃氏兄弟瑋瑋公開「真實年齡、學歷」！　當過兵：發生很恐怖的事。（圖／翻攝自Facebook／黃氏兄弟）

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▲黃氏兄弟在網路上擁有超高人氣。（圖／翻攝自Facebook／黃氏兄弟）

原來，哲哲透露，先前和網紅草爺拍片的時候，對方透露聽聞友人說，「聽說…瑋瑋不姓黃？」面對此傳聞，瑋瑋忍不住拍桌喊，「朋友是誰？給我出來！」結果一旁的哲哲竟接著問，「我也很好奇欸，你姓黃嗎？你哪來的？」讓他瞬間傻眼。

▲黃氏兄弟「瑋瑋不姓黃」？　哲哲：我也好奇…他首曝身分證揭真相。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲黃氏兄弟「瑋瑋不姓黃」？　哲哲：我也好奇…他首曝身分證揭真相。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲黃氏兄弟「瑋瑋不姓黃」？　哲哲：我也好奇…他首曝身分證揭真相。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲聽聞有傳言指他「不姓黃」，瑋瑋傻眼。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

「我要拿出我的身分證是不是？」接著，瑋瑋果真首度亮出身分證，證明自己確實姓黃，上頭註明了他的本名為「黃挺瑋」，用行動瓦解不實謠言。他也特別提到，這是他當完兵後沒多久去換發的身分證。

▲黃氏兄弟「瑋瑋不姓黃」？　哲哲：我也好奇…他首曝身分證揭真相。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲黃氏兄弟「瑋瑋不姓黃」？　哲哲：我也好奇…他首曝身分證揭真相。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲瑋瑋首度曬出身分證，證明自己真的姓黃。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▼黃氏兄弟Q&A問答。（影片／取自YouTube／黃氏兄弟，如遭刪除請見諒。）

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黃氏兄弟, 哲哲, 黃雍哲, 瑋瑋, 黃挺瑋

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