「高耀太」申智宣布5月結婚！　喜嫁小7歲文元：很清楚大家的憂慮

記者張筱涵／綜合報導

南韓最長壽混聲團體「高耀太（Koyote）」成員申智，將於今年5月與歌手文元攜手步入婚姻。兩人歷經外界關注與風波後，終於迎來人生新階段。

▲申智和文元將於5月2日結婚。（圖／翻攝自Instagram）



根據韓媒《Star News》26日報導，申智與文元將於5月2日，在首爾江南區驛三洞的「Laum Art Center」舉行婚禮，距離去年6月公開婚訊約1年時間。婚禮當天，高耀太成員金鍾旼、白佳（Bbaek Ga）等團員，以及多位演藝圈好友都將到場祝賀。該婚宴場地也是多對藝人夫妻舉行婚禮的知名地點。

公開手寫信宣布婚訊 感性告白迎人生第二幕

申智也於26日透過Instagram公開親筆信，正式向外界宣布婚訊。她在信中表示：「一起生活後，我們變得更加親密、建立了信任，也很感謝人生中出現了一個完全站在我這邊的人。」並寫道：「作為我人生第二幕的開始，我與文元將於5月舉行婚禮。」

她也坦言理解外界對這段婚姻的關心與擔憂，並回應道：「我很清楚大家充滿愛意的憂慮與擔心，未來會不忘初衷，一步一步、以不變的態度並肩前行。」

▲申智親筆信宣布婚訊。（圖／翻攝自Instagram）



因節目結緣相戀 相差7歲修成正果

兩人於2024年6月因文元出演M《李允錫、申智的Single Bungle Show》結緣，隨後發展為戀人，並在隔年自然談及婚姻。文元為1988年生，年紀比1981年出生的申智小7歲。

去年兩人其實已低調籌備婚事，但隨著6月拍攝婚紗照而曝光。當時申智曾表示，因考量2025年起將展開雪梨演出、高耀太新專輯與全國巡演等繁忙行程，才提前進行婚紗拍攝，並承諾會親自向粉絲公布婚禮消息。

面對爭議力挺未婚夫 已公開新婚住處

婚訊曝光後，申智也在YouTube頻道《申智如何》中，親自向高耀太成員介紹文元。過程中，文元曾有過婚史、育有子女的事實隨之公開，並一度引發關於感情、軍旅生活與不動產相關的多項爭議。

對此，文元出面澄清相關指控並否認不實傳聞，申智也明確表示，關於未婚夫的種種質疑「皆非事實」，持續以行動展現對另一半的信任與支持。近期她更公開3層獨棟的新婚住處，透露兩人已開始共同生活。

出道逾25年仍活躍 兩人各自音樂路備受矚目

申智自1998年以高耀太成員身分出道，憑〈純情〉、〈藍色〉、〈相遇〉、〈Disco王〉等多首代表作，穩坐韓國最具代表性的混聲團體之一，並活躍於綜藝、廣播領域。

文元則於2012年以歌曲〈和我一起生活吧〉出道，陸續推出〈必須分手〉、〈為了你〉、〈暫時休息一下〉等作品，並曾出演JTBC《Hidden Singer》尹民秀篇受到關注。