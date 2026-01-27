ONF離開8年WM娛樂！　「團名可保留」持續活動

記者張筱涵／綜合報導

韓國男團ONF（온앤오프）與所屬經紀公司WM娛樂正式結束專屬合約，雙方在歷經多次討論後，決定不再續約，但團體將維持原團名繼續活動，讓粉絲鬆了一口氣。

▲ONF出道8年。（圖／翻攝自X／WM_ent）



WM娛樂於27日發表官方聲明表示：「ONF與本公司在長時間反覆討論後，協議於1月29日起結束專屬合約。」並補充指出，雖然長達8年以上的合作關係將畫下句點，但6名成員仍會以「ONF」之名持續團體活動。

WM娛樂也強調，即便合約結束，未來仍會在ONF活動所需的部分給予必要的協助與支援，「期待ONF接下來將展開的全新篇章與燦爛旅程，也向成員們送上掌聲與感謝。」

▲WM娛樂聲明。（圖／翻攝自X／WM_ent）

出道8年情誼畫句點 團名保留成粉絲最大安慰

ONF於2017年出道，由HYOJIN、E-TION、SEUNGJUN、WYATT、MINKYUN、U組成，是WM娛樂旗下代表性男團之一。團體以穩定的音樂風格與完整世界觀累積固定粉絲群，並於去年11月推出第9張迷你專輯《UNBROKEN》，持續展現團體音樂能量。

此次合約到期消息曝光後，粉絲社群湧入大量祝福與應援留言，對於團體能保留「ONF」團名繼續活動感到欣慰，也紛紛表示「不論去哪裡都會支持」、「只要團體能繼續就好」。

未來動向受矚目 WM 表態持續應援

目前ONF尚未公布接下來的所屬公司或具體活動規劃，但隨著WM娛樂明確表態將持續給予支援，外界也關注成員是否會集體移籍、或以其他形式展開下一階段發展。

WM娛樂在聲明最後向粉絲表示，盼望Fuse（官方粉絲名）能持續陪伴ONF未來的每一步，也承諾將以應援的心情，見證成員們接下來的飛躍。