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最萌伴郎！胡歌扮兔女郎　套「粉色小短裙＋兔耳」畫面萌炸

記者劉宜庭／綜合報導

大陸演員胡歌單身多年，近年來每當有明星結婚，他就會成為被眾人催婚的對象。他日前為好友擔任伴郎，再度成為眾人熱議話題，不僅被塞新娘捧花，陪新郎闖關時，還一度扮成兔女郎，萌度破表，一舉一動都是外界關注焦點。

▲胡歌。（圖／翻攝自胡歌微博）

▲胡歌單身多年，感情動態一直備受外界關注。（圖／翻攝自胡歌微博）

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近日微博上，瘋傳一系列胡歌參加婚禮的畫面，他為一名圈外好友擔任伴郎，當天他身穿灰色西裝，綁著一個小辮子，站在人群中依舊非常帥氣。到了迎娶新娘的環節，他陪著新郎進行闖關，還不惜犧牲男神形象，大方套上兔耳朵造型髮箍，以及粉色小短裙，與平時帥氣模樣呈現超大反差感，畫面更是萌翻眾人。

▲胡歌陪新郎闖關，扮成兔女郎。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲胡歌當伴郎陪新郎闖關，扮成兔女郎。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

不僅如此，在新娘丟捧花的環節中，胡歌也被眾人拱上前去一起搶，不過最後還是沒搶到。有趣的是，這時另外一名女賓客見狀，直接從身旁拿到捧花的男賓客手中，搶下該束捧花，一個轉身就塞到胡歌懷裡。

▲胡歌。（圖／翻攝自微博／紅人站）

▲胡歌。（圖／翻攝自微博／紅人站）

▲胡歌沒搶到捧花，一旁女賓客直接搶下身旁男子的捧花塞給胡歌。（圖／翻攝自微博／紅人站）

或許是一切來得太過突然，胡歌當時抱著捧花站在原地，愣了數秒後，才反應過來，逗趣畫面笑翻眾人，也在陸網掀起不少討論。此外，面對外界頻頻催婚，他不久前在活動上表示，目前還在努力中，但也強調，「婚姻從來不能夠當作一個計畫，還是要靠緣份吧。」

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