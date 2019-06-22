陳妍希點餐「4大禁忌」超逼人！　黃渤一聽嚇傻：怎麼吃啊？

記者劉宜庭／綜合報導

陳妍希外型甜美，2016年嫁給大陸男星陳曉後，在同年底生下男寶寶「小星星」，產後火速恢復苗條身材，除了勤於跑步、游泳等運動，平時在飲食方面也很講究，點餐時的「4大禁忌」，讓男星黃渤也忍不住面露驚訝地喊，「那怎麼吃啊？」

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▲陳妍希近來現身節目《忘不了餐廳》。（圖／翻攝自微博／《忘不了餐廳》）



在陸綜《忘不了餐廳》中，陳妍希現身節目作客，穿著水藍色西裝外套搭配短褲，一登場就讓現場眾人又驚又喜，顯見人氣之高。不過，格外引人注意的是，她在餐廳點餐的過程中，除了透露自己不吃肉，包括雞、鵝等肉類都不吃，雖然能吃海鮮，但點到石斑魚時，隨即又要求不加鹽、不加味精、不加醬油，僅接受放辣椒。

▲陳妍希點餐4大禁忌。（圖／WeTV提供）

▲陳妍希點餐方式讓黃渤面露疑惑。（圖／WeTV提供）

「吃了能有味嗎？」面對店員疑問，陳妍希坦言：「我平常習慣吃沒味的，吃鹽怕腫。」不久後，黃渤得知陳妍希如此特別的點餐方式，忍不住面露疑惑：「那怎麼吃啊？」隨後，他也上前再三確認，並開玩笑問說，「所以（這樣吃）人也可以長大的是吧？」陳妍希點頭表示可以，他笑了笑表示：「好吧。」這時，節目組還在字幕上開玩笑標註「仙女就是不一樣」。

▲黃渤上前向陳妍希再三確認。（圖／WeTV提供）

事實上，女藝人常為了維持身材，在飲食方面特別講究。前陣子舒淇上《忘不了餐廳》，點餐時同樣有許多禁忌，包括不吃生的、不吃肉、不吃甜點、不吃牛肉、不吃青椒，在當時也引發外界不少討論。