Gino眼眶泛淚送別經紀人！曝生前約定成遺憾　心疼他抗癌暴瘦30公斤

記者孟育民／台北報導

喬傑立家族經紀人 Simon（吳權浩）日前不敵病魔癌逝，生前對台灣娛樂圈貢獻良多。今（27 日）舉行告別式，眾多圈內好友到場送別。其中，K ONE成員Gino一身黑衣低調現身，神情哀戚，談及與 Simon 的情誼更是一度紅了眼眶。

▲Gino送別老戰友吳權浩。（圖／記者呂佳賢攝）



Gino 透露，曾前往榮總探視Simon，「我算是少數最後有去看他的人，他瘦了 2、30 公斤，真的非常辛苦。」Gino 回憶，這次回到孫德榮身邊工作，也再次與當年一路照顧他們的Simon共事，沒想到合作不久後，便得知Simon確診胰臟癌初期。當時不少圈內好友勸他好好休養，病情一度出現好轉，也讓大家重新燃起希望，未料去年狀況卻突然急轉直下，令人措手不及。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到最不捨之處，Gino哽咽表示，自己曾在病榻前與 Simon 約定，等身體好轉出院後要一起去運動，希望能鼓勵對方對抗病魔，沒想到這個約定最終成了永遠的遺憾。看著 Simon 抗癌過程的艱辛，他也感嘆，某種程度上相信對方「已經解脫了」，也衷心希望他在天上不再受病痛折磨，能過得更好。