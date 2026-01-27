車銀優經紀公司二次發聲！4點呼籲「停止臆測」　認了感到沉重責任

記者張筱涵／綜合報導

歌手兼演員車銀優近日捲入涉嫌透過「紙上公司」逃漏稅約韓幣200億元（約台幣5億元）的爭議，引發外界高度關注。對此，所屬經紀公司Fantagio於27日發表正式聲明，表示對爭議造成社會關注「感到沉重責任」，同時呼籲外界避免未經證實的揣測與過度解讀。

▲車銀優。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）



Fantagio在聲明中表示：「近期因本公司與所屬藝人車銀優相關情況，讓許多人感到憂心與困擾，對此深表歉意。」公司也指出，目前相關案件仍在稅務機關依程序釐清事實的階段，經紀公司與藝人皆在各自必要範圍內，誠實配合調查。

不過，Fantagio也特別強調，針對部分外界流傳的說法與指控，希望社會大眾能克制未經查證的臆測、錯誤資訊的擴散，以及過度放大的解讀。

根據日前媒體報導，首爾地方國稅廳調查四局於去年春季對車銀優進行高強度稅務調查，認定在已有實際經紀公司Fantagio的情況下，另行設立由家人主導的法人A公司，並將演藝收入分配至所屬公司、A法人與本人名下，以降低稅負，因此通知追繳約韓幣200億元（約台幣5億元）稅款。報導也指出，國稅廳將該法人視為「缺乏實體的紙上公司」。

針對此事，Fantagio先前曾回應，該案的核心爭點在於「車銀優母親設立的法人是否屬於實質課稅對象」，目前尚未完成最終認定或正式通知，將依合法程序就法令解釋與適用部分積極說明立場。

另一方面，車銀優本人於26日透過Instagram發表道歉聲明，對於近期相關爭議造成社會不安與失望致歉，並坦言藉由此事重新反省自己身為韓國國民，是否以足夠嚴謹的態度履行納稅義務。

對於外界質疑其服兵役是否有規避調查之嫌，車銀優也親自澄清，表示入伍並非為了逃避爭議，而是因去年已無法再延後入伍，在稅務調查尚未完全結束的情況下依法服役。他強調，將誠實面對後續所有稅務相關程序，並依主管機關最終判斷，虛心接受結果、承擔應有責任。

Fantagio也在聲明最後表示，將以此次事件為契機，全面檢視並強化旗下藝人管理與內部制度，避免類似爭議再度發生，並感謝外界的理解與關注。