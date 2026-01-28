兩大男神合體！保羅麥斯卡、喬許歐康納「噴水調情」　情慾流動一觸即發

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢新生代兩大男神夢幻共演！由《神鬼戰士II》保羅麥斯卡（Paul Mescal）與《挑戰者》喬許歐康納（Josh O'Connor）聯手主演的跨時代浪漫鉅作《有聲之年》（The History of Sound），兩人在片中飾演一對在一次大戰期間相遇的戀人，化學反應強烈到連導演都驚嘆。其中一幕「噴水」戲碼，更被形容是充滿未說出口的慾望，讓銀幕前的觀眾都能感受到那股一觸即發的曖昧流動。

▲《有聲之年》由保羅麥斯卡、喬許歐康納主演。（圖／UIP提供）

噴水調情超慾！導演曝：那是沒說出口的渴望

電影改編自同名短篇小說，導演奧利佛艾爾曼紐斯透露，選角關鍵就在於兩位主角一拍即合的親密感。故事設定在1917年的美國，對於大衛（保羅麥斯卡 飾）與萊諾（喬許歐康納 飾）來說，他們之間不需要花時間追問是否坦承渴望，因為那份吸引力是不言而喻的。

片中有一個畫龍點睛的時刻，其中一人把水吐出來，俏皮又衝動的舉動，瞬間點燃了兩人之間的情愫。導演形容：「這正是原著作者班夏塔克的風格，充滿未說出口的情感與慾望。」雖然角色背景截然不同，但兩位男神將這段關係演繹得火花十足。

刻骨銘心的初戀 「如果回到過去」引共鳴

除了情慾流動，電影核心更探討了「初戀」的重量。導演指出，如果一段刻骨銘心的初戀，最終成為人生中唯一的一段感情，多年後回首時，留下的情緒將極為複雜。

「年輕時總以為未來還有更多可能性，但隨著時間推移，才意識到那段關係的意義。」導演希望觀眾不只是以酷兒角度觀看，而是能在這段關係中看見自己的回憶：當初是否有些話沒說出口？如果能回到過去，是否會做出不同的選擇？

古董級道具是真的！錄下「不在場之人的聲音」

《有聲之年》描述兩位主角用留聲機將沿途採集的民謠錄進蠟筒，這不僅是配樂來源，更是故事靈魂。為了呈現真實感，劇組找來真正的愛迪生古董留聲機，保羅麥斯卡和喬許歐康納還為此成為操作專家。

導演感性表示，這部片的一大亮點，是體驗到「第一次聽見不在場之人聲音」的奇妙感受。在那個年代，一旦人過世聲音便永遠消失，但蠟筒讓聲音得以保存，「無論是父親或愛人的聲音，都能留下深刻記憶。」《有聲之年》將於1月30日全台上映。

