《天天開心》高群70歲生日沒三高　周與愛妻嘿咻三次因這事鬧離婚

記者葉文正／台北報導

知名主持人高群元月十日歡度70大壽，他笑說開心地辦了12桌與好友同樂，還許願80歲要辦50桌慶祝，高群透露，現在身體健康，沒有紅字，歸功於每天都有運動，而且現在每周都還有跟小20歲嫩妻愛愛三次，相當幸福。但他說不會再選舉，再選舉老婆就要離婚。

▲70歲高群示範伏地挺身。（圖／記者葉文正攝）

▲70歲高群剛過生日。（圖／記者葉文正攝）
高群元月10日是70大壽，他今天出席演藝工會尾牙，也透露近況：「我還有辦桌 12桌，本來只辦一桌，後來應觀眾的要求越來越多，希望 80歲再辦 50桌大家都要來哦。」

▲70歲高群示範伏地挺身。（圖／記者葉文正攝）

▲70歲高群示範伏地挺身。（圖／記者葉文正攝）
他說大壽當日，還邀請陸一龍、龍天翔、侯怡君，還有小大陸還有我們天天開心的還活著的都過來了。他感嘆，《天天開心》班底已經走了八成了，當年成員只要還健在的都到了，非常開心。

▲70歲高群示範伏地挺身。（圖／記者葉文正攝）

▲高群身心都健康。（圖／記者葉文正攝）

高群說身體狀況很好，每年健檢也很棒，「這個就厲害了我不騙你，我每年健檢50樣哦，只有一次有一樣紅色的，說什麼淋巴啦，醫生說那個沒關係啦，有時候會紅有時候會綠啦，那個保持好就好了。」連醫生都問他你吃什麼了，他說保健食品太多了，數不完。

▲70歲高群示範伏地挺身。（圖／記者葉文正攝）

▲演藝工會今天尾牙。（圖／記者葉文正攝）

高群也說，「不過我說真的酒偶爾喝一點是不錯，我所有的壞習慣全部戒掉 ，包括抽菸、檳榔什麼以前我都有全部戒掉，我現在只有酒偶爾喝一喝啦，還有什麼養生秘訣，就是我吃飯六分飽、蔬菜水果不能少，加上運動，我每天做運動，你看我喝酒還沒有肚子，我做那個健腹器（等）。」沒有肚子…（現場示範伏地挺身），還說自己有腹肌，都有肌肉，都是黑髮，只有鬢角有一點的白髮。」

高群也被問，跟妻子大嫂晚上還有幸福可言嗎？他笑說：「那還用講！我老婆小我 20歲，這個性都還是有，我告訴你，如果沒有性，我老婆早就跟人家跑了，真的要有實力。坦白講我到現在還不用吃藥，我不騙你，戰力怎麼樣？坦白講啦我不敢誇大啦，一個禮拜三次還有啦，超過10分鐘以上。」他還對女記者說，記得以後找老公找我這種，到70還能夠做，我覺得我真的很美滿很幸福，我老婆她現在每天都是玩股票啊帶孫子就這樣子，我是有錄影就錄影、有廣告就去錄廣告，不然就是找朋友泡泡茶晚上喝個小酒唱個歌，很愜意啊。


高群說手頭上廣告真的算不完。能看到的至少 5支在播，因為老闆們覺得我的我很健康，我還滿陽光，所以說要保持好，活著就是勝利啦！賺錢只是遊戲、快樂才是真諦，健康就是目的。這個是我的座右銘。

