邱偲琹認愛韓國歐巴！「路邊被搭訕」譜異國戀　語言不通靠耐心：27歲想結婚

邱偲琹在懸疑新劇《那些你不知道的我》中飾演遭黑粉威脅的當紅偶像，戲外感情生活同樣精彩。28日出席記者會時，她大方認愛正在交往中的「韓國男友」，透露這段異國戀曲竟然是從「公車搭訕」開始。邱偲琹笑說，韓國男生搭訕文化盛行，當時覺得身處異地比較放得開，就交換了聯絡方式，沒想到竟促成一段良緣。

▲邱偲琹大方認愛正在交往中的「韓國男友」。（圖／攝影中心攝）

語言不通靠翻譯 邱偲琹讚：韓國歐巴很不錯

這段跨國戀情最大的挑戰就是語言，邱偲琹坦言兩人一開始語言不通，只能靠簡單的韓文單字加上英文溝通，甚至還需要翻譯軟體輔助。「我覺得這是需要一點耐心的，透過這份耐心，才慢慢變成情人。」她大讚男友貼心，更不忘推坑大家：「韓國男生很不錯，歡迎推薦大家歐巴！」

▲邱偲琹（右）在劇中獻吻吳念軒（左）遭拒。（圖／攝影中心攝）

對於感情規劃，邱偲琹也毫不避諱地說：「我一直都是想要結婚的人，每一次相處都是以結婚為前提。」她更自爆人生進度表設定在「27歲要結婚」，但也豁達表示：「如果沒有結，就是放在那邊。」

獻吻吳念軒遭拒 導演喊卡當場淚崩

雖然戲外戀情甜蜜，但在劇中邱偲琹卻嚐盡苦頭。她飾演的偶像不僅被捲入霸凌風波，還在對吳念軒飾演的刑警動情獻吻時，慘遭無情拒絕。邱偲琹回憶那場戲苦笑說：「老實說，念軒演拒絕的樣子太逼真了，那種『謝謝先不要』的感覺讓我超級受挫，導演一喊卡我就哭了，是真的有受傷的感覺。」

▲邱偲琹透露與男友的異國戀曲，是從「公車搭訕」開始。（圖／攝影中心攝）

至於韓國男友知道她拍戲會不會吃醋？邱偲琹笑說男友知道她是藝人，而且自己還逼對方一定要看這部戲，「他不會吃醋啦！」展現出對這段感情的信任與自信。

▲《那些你不知道的我》（左起）項婕如、姜典、雷嘉汭、傅孟柏、吳念軒、邱偲琹。（圖／攝影中心攝）