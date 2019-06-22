老公陪兒子玩「危險遊戲」！　理科太太親睹畫面發火

記者劉宜庭／綜合報導

Youtuber理科太太（陳映彤）常用深入淺出的方式，來分析科普知識，加上經典面癱表情，火速在網路上爆紅，人氣相當高。她和老公John育有一名寶貝兒子，常在社群網站分享育兒點滴，沒想到，近來卻被這對父子的「危險遊戲」惹怒，忍不住無奈嘆：「媽媽心很累。」

▲理科太太和John育有一名寶貝兒子。（圖／翻攝自理科太太臉書）



理科太太22日透過Instagram發文，PO出一段影片無奈表示：「一個在玩一秒激怒媽媽，一個在玩一秒激怒妻子。」原來，John把兒子的衣服往上掀，直接套住孩子的整張臉，理科太太問，「是誰用的？爸爸用的嗎？」當兒子秒回「爸爸」，她直接伸手朝老公額頭輕打了一下，表達內心無奈。

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▲John把兒子衣服往上掀、蓋住頭，危險遊戲讓理科太太嘆「媽媽心很累」。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

雖然在兒子面前，理科太太仍以溫柔口吻喊，「寶貝啊～為什麼？你為什麼要蓋起來？」不過她事後PO出整段畫面，仍忍不住嘆：「永遠可以不斷發明危險遊戲的父子，沒有媽媽的話，嬰兒存活率是不是會降低啊。」文末的hashtag，她除了透露媽媽心很累，還無奈表示，「我只是想讓後代活著」。

PO文一出，John和兒子溫馨互動隨即融化眾人，不少媽媽網友對於理科太太的心聲也深感共鳴，紛紛留言附和，「太太真是辛苦了」、「所以說被爸爸帶大的都是勇者」、「這就是爸爸跟媽媽帶小孩的區別」、「爸爸都會這樣玩小孩，呵呵」，在網路上意外掀起一陣熱議。

▼John陪兒子玩遊戲惹怒理科太太。（影片／取自理科太太Instagram，如遭刪除請見諒。）