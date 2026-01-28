ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
閔熙珍點名NewJeans家屬操縱股價
夾青菜＝喝油！滷味攤「內行人3吃法」
篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」發聲了
獨家／李明川開刀隔天就上班　「錄影一半當眾滲血」導播嚇到喊卡

記者蔡琛儀／專訪

知名造型師李明川近年跨足歌唱，更在去年推出翻唱歌曲〈沒有你的聖誕節〉。今年將邁向51歲的他駐顏有術，無論皮膚、身材都保養得宜，他透露其實早在國小就有了保養觀念，國中才正式養成保養習慣，而他也大方談到醫美話題，承認自己人生唯一一次因醫美而動刀，是去年開了「眼袋手術」。

▲▼彩妝大師李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川雖然將邁入51歲，仍駐顏有術。（圖／記者湯興漢攝）

李明川表示，自己其實早在2003年就曾縫過雙眼皮，當時因長期外景工作，自覺大小眼問題明顯，只能靠雙眼皮貼支撐，但久了還是會有異物感且容易變形、走位，不過真正讓他掙扎10年的，其實是眼袋問題。

李明川說：「我是屬於自然派，能弄就不要弄。」自己從小就有眼袋與臥蠶，對此一直視為個人標誌，直到近年邁入50歲，開始拍攝短影音，看到畫面中的自己才驚覺眼袋狀況嚴重，「我的媽啊，我的眼袋好可怕，都比我眼睛大，那幾支影片真的把我擊垮。」最終在去年下定決心接受手術。

▲▼彩妝大師李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川去年割眼袋。（圖／記者湯興漢攝）

這次眼袋手術費用價格在16至25萬元之間，李明川回憶，醫生在手術後告知他眼下可能會有點疤，他覺得應該無礙，隔天就開工上節目錄影「我原本都沒感覺，是錄到一半導播喊卡說：『那個誰去幫老師擦一下，他在滲血！』」他一邊還要趁空用面紙吸血才完成錄影工作，甚至在眼下還是瘀青的狀況下，戴墨鏡完成專訪。

他坦言，對幕前工作者而言，肉毒幾乎是必要選項，「醫美的盡頭就是肉毒」，表示無論細紋、臉型或輪廓，上鏡都需要靠肉毒維持；在保養方面，李明川從國一就開始養成保養習慣，當時只用最簡單的小黃瓜調理水，現在他還是崇尚極簡保養，早上清水洗臉，晚上才認真洗卸，強調保養其實越簡單、越精準越好。

▲▼彩妝大師李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川坦言自己的皮膚保養相當簡單。（圖／記者湯興漢攝）

他對於高價保養品並沒有過多迷思，笑說每次友人來家裡看到他的梳妝台上不到五罐的保養品水、精華霜與防曬、眼霜，都會相當驚訝，不過李明川多年來幾乎天天敷面膜，「對我來講是個習慣，敷面膜可以快速補水、集中修護，像我們常常進出冷氣房，在氣溫不穩定的情況，敷面膜就是騙我的皮膚，告訴它我今天過得很好，沒有遇到奇怪的事情。」

去年3月起，李明川也正式啟動減重計畫，他因健檢數值亮紅燈，三酸甘油脂超過700，「等於我的血管都是油，所以才覺得要認真積極面對。」他也不諱言自己確實有斷斷續續使用時下熱門的瘦瘦針作為輔助，但核心仍是重新調養身體與徹底改變飲食習慣。

▲▼彩妝大師李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川去年因健檢紅字，開始執行飲控。（圖／記者湯興漢攝）

李明川以前無論心情好壞，都要來個排骨便當，甚至還會再加點一個排骨，現在他澱粉攝取自動減少，原本討厭蛋與豆漿的他，為了補充蛋白質，也慢慢喜歡上這兩個食物，現在家裡常備一桶豆漿；不過他原本從不碰含糖飲料，只喝水、黑咖啡，現在反而開始接觸手搖飲，一定要喝有點味道的飲料。但他這段日子的自律成果相當明顯，除了三酸已明顯下降接近正常標準值，還成功瘦下14公斤，狀態與心態皆出現明顯轉變。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字

李明川

龍千玉淚別曹西平「至今彷彿一場夢」

