最毒笑面虎！《百味》林秀玲「設局抓姦」想搞媳婦　慘遭冒牌貨抓把柄嗆爆

記者蕭采薇／台北報導

三立八點檔《百味人生》劇情進入高潮，資深女星林秀玲強勢登場，飾演豪門女主人「方玉蓮」。別看她表面端莊溫柔，實際上卻是個控制慾爆表的「笑面虎」，為了趕走看不順眼的媳婦陳小菁，竟聯手媳婦的雙胞胎妹妹璟宣設局「捉姦」。沒想到這一招「偷雞不著蝕把米」，反讓自己被假媳婦抓住把柄，婆媳大戰讓觀眾看得直呼過癮。

▲《百味人生》林秀玲飾演笑面虎惡婆婆。（圖／三立提供）

嫌貧愛富設局！壞婆婆反被「假媳婦」騎頭上

林秀玲這次挑戰「最危險的禮貌型反派」，她坦言角色設定就是標準的嫌貧愛富，看不起媳婦陳小菁酒店出身又賣杏仁茶，覺得會影響兒子沈世朋的政治前途。

▲《百味人生》林秀玲坦言，角色設定就是標準的嫌貧愛富。（圖／三立提供）

「這次真的會讓人討厭！」林秀玲笑說早做好心理準備被罵翻。劇中她原本想利用璟宣來對付正牌媳婦，結果引狼入室，璟宣不僅假冒身分，還握有她的把柄，讓她敢怒不敢言。林秀玲苦笑：「她（璟宣）真的是跟我旗鼓相當，甚至更壞！那種隨時被威脅的感覺，真的很不好受。」

全家都AB型！老公在大陸「各守一螢幕」

劇中被抓住把柄，戲外若遇到類似狀況怎麼辦？林秀玲理性分析：「我會先冷靜思考，這件事公開後我能不能承受。」不過她笑說現實生活中「沒有什麼把柄」，一家三口都是AB型，兒子住校、老公長期在大陸工作，相聚時間雖然不多，但更顯珍貴。她幽默形容一家人的相處日常是「各自守一台螢幕」，夫妻看電視、兒子顧電腦，互不干擾卻感到安心。

▲《百味人生》璟萱反擊林秀玲大快人心。（圖／三立提供）

唯一能嗆婆婆的媳婦！璟宣私下是「俗辣」

飾演「假媳婦」的璟宣則演得超解氣，她自豪是「全劇唯一可以嗆婆婆的人」，每次反將一軍讓林秀玲啞口無言，都讓網友大呼：「大快人心！」雖然戲裡劍拔弩張，但兩人戲外卻因為都有讀高中的小孩，反而超有話聊。

璟宣也透露，私下的自己其實是「俗辣」型的乖媳婦，遇到長輩要求絕對不正面衝突，採取「先答應、再緩衝」的策略，絕對不會像劇中那樣當面忤逆長輩。