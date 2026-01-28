吳念軒拍戲撕裂傷「痛到不舉」！　傅孟柏當爸後崩潰：想發明裝置拉長時間

記者蕭采薇／台北報導

懸疑影集《那些你不知道的我》28日）舉行上線記者會，集結傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹等豪華卡司。眾人在劇中挑戰人性極限，戲外也各自付出慘痛代價。飾演刑警的吳念軒自爆因動作戲太過投入，導致肩膀韌帶撕裂傷，殺青後一度連手都舉不起來；剛升格新手爸爸的傅孟柏則感嘆時間不夠用，每天都在與老婆「一起崩潰」。

▲《那些你不知道的我》（左起）項婕如、姜典、雷嘉汭、傅孟柏、吳念軒、邱偲琹。（圖／攝影中心攝）

吳念軒忍痛拍戲 韌帶撕裂半年才發現

吳念軒在劇中背負家庭與辦案的雙重壓力，動作戲、追逐戲樣樣來。他透露有一場與蔡昌憲的衝突戲，為了呈現震撼張力，當下腎上腺素爆發沒感覺，直到殺青後去打羽球，才驚覺右手劇痛無力，檢查發現竟是韌帶撕裂。「那時候連開車、拿東西都有問題。」雖然復健過程漫長，但他認為這是為了劇情必要的犧牲，也希望觀眾能看見他的努力。

▲《那些你不知道的我》吳念軒拍動作戲韌帶撕裂，一度手舉不起來。（圖／攝影中心攝）

傅孟柏當爸感觸深 想發明「時光機」陪小孩



新科奶爸傅孟柏在劇中飾演神秘關鍵人物，戲外則是有女萬事足。他笑說現在開車越來越快，只想趕在女兒睡覺前回家。面對小孩驚人的成長速度，他坦言常常感到時間不夠用，「最近在想一個問題，要怎麼樣才能超越『珍惜當下』？」他甚至希望能發明一種裝置拉長體驗時間，雖然帶小孩累到崩潰，但看到孩子可愛的模樣又覺得一切都值得。

▲《那些你不知道的我》傅孟柏想多延長和女兒相處的時間。（圖／攝影中心攝）



Ozone林佳辰戲劇初體驗 吳念軒「雞婆」傳授演技

超人氣男團 Ozone 主唱林佳辰也獻出戲劇處女作，飾演吳念軒的弟弟，同時也是案件中的關鍵嫌疑人。導演安竹間透露，吳念軒在片場就像真正的哥哥一樣，不厭其煩地陪林佳辰排練。吳念軒則謙虛表示自己比較「雞婆」，「表演沒有標準答案，我只是分享經驗。」兩人戲裡戲外都培養出深厚的兄弟情誼。

▲《那些你不知道的我》雷嘉汭最大的考驗竟是「忍住不笑」。（圖／攝影中心攝）

雷嘉汭忍住不笑 邱偲琹練舞當偶像

個性活潑的雷嘉汭這次挑戰性格壓抑的AI實習生，最大的考驗竟是「忍住不笑」，連說話頻率都要刻意壓低；邱偲琹則為了詮釋當紅偶像，苦練舞蹈兩三週，直呼要在短時間內具備偶像氣場真的超困難。《那些你不知道的我》將於1月30日在 LINE TV 及 MyVideo 首播。