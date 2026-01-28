ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
河正宇當導演「被孔曉振狂罵1小時」　壓力大到得盲腸炎：80%是因為她

記者蔡琛儀／台北報導

由南韓實力派男星河正宇自編、自導、自演的話題之作《四人行，不行》，將於2月6日在台灣上映，電影集結孔曉振、金東旭、李荷妮主演，也是孔曉振與河正宇繼《真愛，純屬虛構？》後，睽違13年再度合作。河正宇笑說，為了邀請孔曉振演出，曾遭對方給予「史詩級惡評」，逼得他全面重寫劇本。

▲▼《四人行，不行》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲擔任導演的河正宇邀孔曉振演出，卻被對方狂吐槽。（圖／采昌國際多媒體提供）

孔曉振在片中飾演婚姻逐漸冷卻的美術大學老師，一次意外晚餐，讓情感關係全面失控。河正宇回憶，最初劇本只是原作翻譯版本，孔曉振看完後打電話給他展開一小時吐槽，直喊：「歐巴你到底要怎麼拍？」他也坦言，孔曉振的直言不諱，讓他壓力倍增，「我跟她說，在正式開拍前，我會盡全力修改劇本，把完成度提升到能讓她滿意的水準，請她相信我。我甚至還誇大地說服她，說她一定會因為這部作品拿下最佳女主角獎。」

孔曉振更被公認是劇組裡唯一「制得住」河正宇的人，孔曉振坦言：「比起同年齡或年紀比我小的人，我好像更容易管得住哥哥們。」她甚至笑稱，自己唯二能管住的，就是河正宇和孔劉。河正宇笑說，自己殺青後得了盲腸炎，「80%都是因為孔曉振！」而孔曉振則說，自己不在乎得不得獎，最想聽到的，只是河正宇一句「這個演員真的演得很好」的讚美。

▲▼《四人行，不行》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲孔曉振牽線李荷妮參與演出。（圖／采昌國際多媒體提供）

此外，孔曉振也是促成李荷妮加盟的關鍵。李荷妮透露，若不是孔曉振牽線，可能就錯過這次合作機會，河正宇也表示，正因孔曉振在中間協調，才能完成這組「黃金卡司」，讓《四人行，不行》從劇本到演出都更具火花。

ETtoday星光雲

