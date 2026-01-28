歌仔戲帥小生遭「恐怖跟蹤40分鐘」！　何佩芸「調虎離山」神脫身：像拍電影

記者蕭采薇／台北報導

台視八點檔大戲《寶島西米樂 守護》劇情高潮迭起，歌仔戲名角何佩芸飾演的「明秋華」意外捲入西裝抄襲疑雲。劇中她因帥氣形象引發粉絲瘋狂追星，甚至在握手時不慎扯破西裝袖子，重現當年歌仔戲風靡全台的盛況。沒想到戲裡粉絲瘋狂，戲外何佩芸也曾遭遇驚悚的「跟蹤驚魂記」，她靠著一招「移形換影」才成功甩掉尾隨者，過程宛如動作電影。

▲何佩芸演出《寶島西米樂 守護》，在劇中因帥氣形象，引發粉絲瘋狂追星。（圖／台視提供）

恐怖騎士緊咬不放！騎車繞路40分鐘甩不掉

[廣告]請繼續往下閱讀...

何佩芸透露，某次在台北演出結束後，獨自騎機車返家。騎了大約40分鐘後，她驚覺後照鏡中有一名騎士詭異尾隨，「不管我怎麼轉彎、刻意繞路，對方都緊跟不放。」確認自己被跟蹤後，何佩芸雖然心中恐懼，但立刻冷靜應對。

情急之下，她靈機一動，緊急聯絡一位騎乘「同款車型」的朋友前來支援。兩人會合後，上演了一場現實版的「調虎離山」之計，分別往相反方向騎走，成功混淆視聽擺脫跟蹤狂。回想起這段經歷，何佩芸仍心有餘悸，但也忍不住笑說：「當下真的好像在拍電影！」

▲何佩芸戲外曾遭詭異騎士尾隨。（圖／台視提供）

私下愛穿裙子踩高跟鞋 沒人認出是「男神」

何佩芸長期活躍於歌仔戲舞台，風度翩翩的「小生」形象深植人心，帥氣程度不輸正牌男星。她笑說，因為個性大剌剌加上平時穿著休閒，很多人其實把她當成男生，這種強烈的形象反差，反倒成了她生活中的「保護色」。

「其實我私下很愛穿高跟鞋、裙子，把自己打扮得美美的！」何佩芸自爆，每當她換回女裝去看電影、逛街時，幾乎沒人認得出來她就是台上那位英俊小生。

▲何佩芸《寶島西米樂 守護》中飾演的「明秋華」意外捲入西裝抄襲疑雲。（圖／台視提供）

下樓倒垃圾也要化妝？ 何佩芸幽默求放過

雖然享受舞台上的掌聲，但面對部分粉絲過於熱情的「護送」行為，何佩芸坦言還是希望能保有私人空間。她幽默向粉絲喊話：「不然下樓倒個垃圾也要化妝，真的太累了啦！」《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點於台視首播，晚間10點於LINE TV同步上架。