ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

閔熙珍點名NewJeans家屬操縱股價
夾青菜＝喝油！滷味攤「內行人3吃法」
篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」發聲了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

慎惠仁 賈永婕 肯爺 關穎 王子 胡瓜 林心如 楊謹華

歌仔戲帥小生遭「恐怖跟蹤40分鐘」！　何佩芸「調虎離山」神脫身：像拍電影

記者蕭采薇／台北報導

台視八點檔大戲《寶島西米樂 守護》劇情高潮迭起，歌仔戲名角何佩芸飾演的「明秋華」意外捲入西裝抄襲疑雲。劇中她因帥氣形象引發粉絲瘋狂追星，甚至在握手時不慎扯破西裝袖子，重現當年歌仔戲風靡全台的盛況。沒想到戲裡粉絲瘋狂，戲外何佩芸也曾遭遇驚悚的「跟蹤驚魂記」，她靠著一招「移形換影」才成功甩掉尾隨者，過程宛如動作電影。

▲何佩芸《寶島西米樂 守護》。（圖／台視提供）

▲何佩芸演出《寶島西米樂 守護》，在劇中因帥氣形象，引發粉絲瘋狂追星。（圖／台視提供）

恐怖騎士緊咬不放！騎車繞路40分鐘甩不掉

[廣告]請繼續往下閱讀...

何佩芸透露，某次在台北演出結束後，獨自騎機車返家。騎了大約40分鐘後，她驚覺後照鏡中有一名騎士詭異尾隨，「不管我怎麼轉彎、刻意繞路，對方都緊跟不放。」確認自己被跟蹤後，何佩芸雖然心中恐懼，但立刻冷靜應對。

情急之下，她靈機一動，緊急聯絡一位騎乘「同款車型」的朋友前來支援。兩人會合後，上演了一場現實版的「調虎離山」之計，分別往相反方向騎走，成功混淆視聽擺脫跟蹤狂。回想起這段經歷，何佩芸仍心有餘悸，但也忍不住笑說：「當下真的好像在拍電影！」

▲何佩芸《寶島西米樂 守護》。（圖／台視提供）

▲何佩芸戲外曾遭詭異騎士尾隨。（圖／台視提供）

私下愛穿裙子踩高跟鞋　沒人認出是「男神」

何佩芸長期活躍於歌仔戲舞台，風度翩翩的「小生」形象深植人心，帥氣程度不輸正牌男星。她笑說，因為個性大剌剌加上平時穿著休閒，很多人其實把她當成男生，這種強烈的形象反差，反倒成了她生活中的「保護色」。

「其實我私下很愛穿高跟鞋、裙子，把自己打扮得美美的！」何佩芸自爆，每當她換回女裝去看電影、逛街時，幾乎沒人認得出來她就是台上那位英俊小生。

▲何佩芸《寶島西米樂 守護》。（圖／台視提供）

▲何佩芸《寶島西米樂 守護》中飾演的「明秋華」意外捲入西裝抄襲疑雲。（圖／台視提供）

下樓倒垃圾也要化妝？　何佩芸幽默求放過

雖然享受舞台上的掌聲，但面對部分粉絲過於熱情的「護送」行為，何佩芸坦言還是希望能保有私人空間。她幽默向粉絲喊話：「不然下樓倒個垃圾也要化妝，真的太累了啦！」《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點於台視首播，晚間10點於LINE TV同步上架。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

何佩芸寶島西米樂 守護

推薦閱讀

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！「拿大麻換無套助性」傳DIY照獵豔對話曝

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！「拿大麻換無套助性」傳DIY照獵豔對話曝

15小時前

陳漢典收到紅包了！小S「錢各自管」親寫維持婚姻6關鍵：一週做愛4次

陳漢典收到紅包了！小S「錢各自管」親寫維持婚姻6關鍵：一週做愛4次

9小時前

Toyz獄中結婚了！爆娶篠崎泫「變台灣女婿」最快11月出獄⋯1保障曝

Toyz獄中結婚了！爆娶篠崎泫「變台灣女婿」最快11月出獄⋯1保障曝

15小時前

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！認了胖到60kg⋯3原因曝：只求順利

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！認了胖到60kg⋯3原因曝：只求順利

11小時前

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女　餵毒獵豔SOP曝光

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女　餵毒獵豔SOP曝光

14小時前

夏宇童、孫協志下個月辦婚禮！「透視白紗穿超美」索吻恩愛畫面全被拍

夏宇童、孫協志下個月辦婚禮！「透視白紗穿超美」索吻恩愛畫面全被拍

10小時前

韓首位出櫃女星結婚！　《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

韓首位出櫃女星結婚！　《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

1/27 20:03

Toyz爆婚訊「有望與篠崎泫同住」每次7天！五星級懇親宿舍福利全曝光

Toyz爆婚訊「有望與篠崎泫同住」每次7天！五星級懇親宿舍福利全曝光

15小時前

遭爆餵毒騙炮！　伍思凱兒伍諒親發聲痛罵：太瞎

遭爆餵毒騙炮！　伍思凱兒伍諒親發聲痛罵：太瞎

11小時前

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」　認腦部嚴重損傷：不想活下去

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」　認腦部嚴重損傷：不想活下去

1/27 09:23

陳波波SJ演唱會片惹議！路人入鏡求打馬　「回應惹議」道歉了

陳波波SJ演唱會片惹議！路人入鏡求打馬　「回應惹議」道歉了

7小時前

霍諾德徒手攀101遭外媒痛批！　Netflix直播挨轟「缺責任感」急回應

霍諾德徒手攀101遭外媒痛批！　Netflix直播挨轟「缺責任感」急回應

12小時前

熱門影音

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
曹西平喊話「醜八怪哭什麼哭」　 全場吹哨送別...惹鼻酸

曹西平喊話「醜八怪哭什麼哭」　 全場吹哨送別...惹鼻酸
曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！
結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎

結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎
馮提莫曬甲狀腺癌手術疤痕　不打算去除：老天贈與我的

馮提莫曬甲狀腺癌手術疤痕　不打算去除：老天贈與我的
趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
龍千玉淚別曹西平「至今彷彿一場夢」

龍千玉淚別曹西平「至今彷彿一場夢」
霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大
「許光漢典」婚禮合體！　Lulu笑：婚結早了XD

「許光漢典」婚禮合體！　Lulu笑：婚結早了XD
Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

曾寶儀.Lulu扛金鐘主持不怕超時　喊話入圍者「感言先準備好」

曾寶儀.Lulu扛金鐘主持不怕超時　喊話入圍者「感言先準備好」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

看更多

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

即時新聞

剛剛
剛剛
17分鐘前0

韓女歌手驚傳離世得年27歲！　經紀公司悲痛證實

51分鐘前10

呂文婉體況亮紅燈！　「下通告失聲」急吊點滴近況曝光

1小時前41

賈永婕26年前拍戲片段被挖　本人看完崩潰：像一根大木頭

1小時前0

兩大男神合體！保羅麥斯卡、喬許歐康納「噴水調情」　情慾流動一觸即發

2小時前20

阿滴健檢「驚見爆表紅字」　超過上限傻眼：人生最接近動漫主角

2小時前21

獨家／李明川開刀隔天就上班　「錄影一半當眾滲血」導播嚇到喊卡

2小時前20

歌仔戲帥小生遭「恐怖跟蹤40分鐘」！　何佩芸「調虎離山」神脫身：像拍電影

2小時前0

最毒笑面虎！《百味》林秀玲「設局抓姦」想搞媳婦　慘遭冒牌貨抓把柄嗆爆

3小時前0

9人合體再進化！　女團HUR+宣布要開專場演唱會了

3小時前0

吳念軒拍戲撕裂傷「痛到不舉」！　傅孟柏當爸後崩潰：想發明裝置拉長時間

讀者迴響

熱門新聞

  1. 金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！
    15小時前2810
  2. 陳漢典收到紅包了！
    9小時前5011
  3. Toyz獄中結婚了！
    15小時前5237
  4. 許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！
    11小時前182
  5. 伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女
    14小時前5027
  6. 夏宇童、孫協志下個月辦婚禮！
    10小時前481
  7. 韓首位出櫃女星結婚！《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手
    1/27 20:038
  8. Toyz爆婚訊「有望與篠崎泫同住」每次7天！
    15小時前1010
  9. 遭爆餵毒騙炮！　伍思凱兒伍諒親發聲痛罵：太瞎
    11小時前1414
  10. 帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」
    1/27 09:235425
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合