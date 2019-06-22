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羅大佑《皇后大道東》遭陸音樂平台下架！　1周前曾談反送中

記者劉宜庭、關韶文／台北報導

羅大佑在香港定居多年，當年寫下這首和香港密不可分的歌曲－－《皇后大道東》，該曲表達出當時香港人民對於1997香港主權移交以後，未來的不確定性的恐懼與疑慮，沒想到如今傳出，該曲遭大陸音樂平台下架，他的另首歌曲《東方之珠》也被限制評論。

▲▼羅大佑台北演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲羅大佑15日晚上在台北小巨蛋舉辦「當年離家的年輕人2.0—青春無悔追夢版」演唱會。（圖／記者張一中攝）

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近期反送中議題延燒，羅大佑不久前三度攻蛋，15日在台北小巨蛋舉行演唱會時，曾飆唱由他作曲、林夕填詞的《皇后大道東》，唱完後表示：「我住過香港很長一段時間，步調非常、非常快，有些事不能這麼急、這麼快。」他接著也說：「我剛不是講嗎？我們活過的生命，就是自己生命中最大資產，你必須要往後面看才知道，現在、以後你怎麼走，有些事情真的不能這麼急。」

事後在慶功宴上，羅大佑被問起，表示香港被割讓給英國統治150多年，回歸後大陸保證50年不變，「現在才22年，太短了，香港是非常快的地方，但有些東西不能快，（逃犯條例）不能那麼快送三讀、二讀，呷緊弄破碗。」

▲▼ 羅大佑。（圖／種子音樂提供）

▲▼ 羅大佑。（圖／種子音樂提供）

▲羅大佑慶功宴曾說「呷緊弄破碗」。（圖／種子音樂提供）

沒想到，事隔一周後，羅大佑歌曲《皇后大道東》被發現，已遭數個大陸音樂平台下架，一名網友「Alternative Nation」發文指出，目前在QQ音樂、網易雲音樂、酷狗音樂、蝦米音樂都找不到該曲，不過該篇PO文隔天就被刪除。另外，該名網友也發現，《東方之珠》在QQ音樂及蝦米音樂也被限制評論，而網易雲音樂則只顯示舊評論。

針對此事，羅大佑經紀人向《ETtoday星光雲》回應表示：「大佑哥創作很多具時代意義的經典歌曲，經常被拿來呼應時事，但這與他最初創作歌曲的精神沒有直接關聯，這次也如同以往，所以沒有什麼要特別回應的。」

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