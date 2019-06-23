按摩師「韓團只認識SJ」　銀赫催淚告白：因為你們讓SJ被知道

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Super Junior D&E連續2天在台開唱，歌迷每每都會準備應援，此次也不例外，當2樓中間座位區舉起排字「D&E是永遠的愛」，他們看見座位區左右兩方是空的，竟故意鬧粉絲：「我知道你們（左右邊）也有準備對吧？」東海又喊著：「阿～是從左邊到右邊的驚喜嗎？」粉絲只能狂搖螢光棒尖叫，兩人故意戳破歌迷，反應超爆笑。

▲東海、銀赫發現2樓粉絲左、右側沒應援，故意戳破歌迷。（圖／記者吳睿慈攝）



演唱會進行到尾聲時，歌迷舉起排字應援「D&E是永遠的愛」，但兩側是空的，東海故意調侃：「只有中間做得好喔～」銀赫還露出遺憾的表情、故意糗歌迷：「快點給我們看啦！」最後，兩人帶領全場螢光棒波浪海，怎料，座位區中間的歌迷字卡沒拿好，銀赫立刻大喊：「欸欸欸白色的！change change！」全場笑翻。

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▲東海、銀赫連續2天在台開唱。（圖／記者吳睿慈攝）

隨著演唱會越接近尾聲，歌迷臉上不捨表情越明顯，東海、銀赫承諾：「等一下還有talk時段！」兩人果然說到做到，東海誠意十足用中文表達感言：「昨天、今天非常開心，這兩天跳舞、唱歌的時候很感動，因為你們給很大的熱情，你們的愛。」台下有歌迷表示「可以講韓文」，但他感人回應：「我想說中文，為了你們。」獲得滿場掌聲。

銀赫分享昨晚按摩，碰上對韓國歌手不太了解的師傅，「我問他KPOP歌手認識誰？結果他只認識Super Junior，所以我又追問認識哪個成員，但師父回答『只認識崔始源』，雖然如此，我還是覺得很感動，大家真的給了我們很多愛，即使是對韓國不了解的人，也是會認識Super Junior，還有，我覺得我要比始源再多努力一些了。」

▲▼東海、銀赫最後感言特地用中文。（圖／記者吳睿慈攝）



東海爆笑插嘴：「那他沒有提到東海嗎？我在台灣拍過電視劇耶！」銀赫笑回：「沒有，他很正確地說出『始源』。」回想起在台灣Long stay的時光、台灣粉絲為他們創造紀錄，銀赫準備了一長段中文：「那些回憶都是你們為我們創造的，絕對不會忘記，希望你們感到沮喪、疲憊的時候，我們也可以成為你們的力量，我們一定會報答大家。」圭賢即將歸隊，他們也表示將會帶著Super Show回到台灣，與歌迷約定下次見面。