蘇打綠龔鈺祺驚喜合體雞丁！　曝光驚人巧合：全身起雞皮疙瘩

▲ 龔鈺祺《月光動物園》音樂會邀請雞丁助陣。（圖／緒風有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

龔鈺祺《月光動物園》音樂會昨晚（17日）於北藝中心「球劇場」登場，除了有八百多萬的貝森多夫鋼琴，台北愛樂青年管弦樂團助陣，更迎來驚喜嘉賓理想混蛋主唱雞丁站台，一連演唱阿龔創作〈Let’s Dream About Love〉以及自己的創作曲〈漂鳥〉二首歌曲。雞丁笑稱自己「也是雞，是動物系歌手」， 能當阿龔嘉賓一切都是是冥冥中注定。

▲▼ 龔鈺祺和雞丁演唱〈Let’s Dream About Love〉。（圖／緒風有限公司提供）



原來雞丁收到阿龔親自邀約的前一週，買了一件印有三隻小狗的襯衫，剛好阿龔《月光動物園》是獻給三隻已逝愛犬，覺得時機實在太巧到全身起雞皮疙瘩，雞丁的感性分享，沒想到被阿龔吐槽笑說：「原來當我嘉賓是穿網拍衣服啊。」

阿龔笑說兩人其實只認識一個多月，就能在《月光動物園》合作直呼「太榮幸了」，還打趣補一句：「你是聽我們音樂長大的雞丁，我先講先贏！」也提到彼此早已在不同舞台上默默欣賞，雞丁曾多次購票觀看蘇打綠演唱會，阿龔也看過理想混蛋的小巨蛋演出，在這樣的時空交會出珍貴友情。

動物園裡也有最蘇打綠式的支持，團員們送上的花牌寫著「阿龔，我們愛你，你彈什麼都對！」被現場觀眾捕捉後立刻引起共鳴，直呼這是一段「有聲音的文字」，彷彿光看就能聽見熟悉的團員打屁語氣。更溫暖的是，在巡演中曾讓全場集體淚崩的「妃妃視角口白」，團員小威當晚也帶著「童聲本人」兒子小 Moon 悄悄坐在觀眾席中支持。整場演出導演則由一路相伴巡演的團員馨儀掌舵，讓觀眾開玩笑說有這樣「最強大的獵豹守護」，共同促成這片美好的動物音樂宇宙。

