朴娜勑「多案併罰恐入獄」　律師解析5大指控：藥物與傷害是致命傷

韓國藝人朴娜勑近期捲入多項法律爭議，其中被稱為「打針阿姨（주사이모）」的藥物投藥疑雲，引發外界高度關注。法律界分析指出，相關指控若經查證成立，恐怕將成為整起事件中風險最高的一環，甚至不排除面臨實刑可能。

律師量化風險分析 藥物疑雲直逼「實刑區間」

SK法律事務所律師張賢午（장현오）14日透過YouTube頻道，逐項解析朴娜勑目前面臨的法律風險。他以「分數制」方式說明，將違法情節區分為不同層級：0至20分為道德爭議、20至40分屬行政裁罰、40至80分可能面臨罰金或緩刑，80分以上則存在入獄的實質風險。

張賢午指出，「薪資未支付」若演變成勞動監督機構介入，可能構成刑事犯罪，風險約在50分左右；至於「侵占（횡령）」指控，須視涉案金額而定，整體評估約70分。

「最危險的是這一項」 藥物投藥成關鍵變數

在所有爭議中，張賢午直言「藥物投藥疑雲」最具危險性。他表示，即便是初犯，也可能面臨緩刑或實刑，「是否跨過80分門檻，關鍵在當事人如何應對調查，以及案件細節是否被認定成立」，並未排除入獄可能。

此外，針對「特別傷害」相關指控，張賢午指出，是否與對方達成和解將成為重要關鍵，「若未能和解，風險會顯著提高」，評估約為75分。

車內爭議行為 律師：較可能屬行政處分層級

至於外界討論的「車內特定行為」，張賢午則認為，該行為未必完全符合刑法構成要件，較可能落在性騷擾或行政裁罰層級，風險約30分，與其他指控相比，刑責壓力相對較低。

律師示警：多案併罰不排除入獄可能

張賢午進一步提醒，若多項罪嫌最終成立，並以「想像競合犯」或「數罪併罰」方式處理，仍存在實際入獄的可能性。他也建議朴娜勑方面，「避免刺激對方，能夠和解的部分應盡量和解，以降低最壞結果發生的風險」。

前經紀人提告、朴娜勑反擊 雙方攻防白熱化

目前，朴娜勑的前經紀人已向警方提出檢舉，指控她涉及特別傷害、散布不實訊息侵害名譽、違反《資訊通信網法》，以及《特定經濟犯罪加重處罰法》中的侵占罪嫌。對此，朴娜勑方面也展開反擊，於上月5日反控前經紀人涉嫌恐嚇未遂，並於同月20日再追加業務侵占相關告訴，雙方正式進入法律攻防戰。

在雙方說法嚴重對立的情況下，案件真相仍有待警方調查與後續司法程序進一步釐清。