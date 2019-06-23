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直擊／赫海CP公然調情！銀赫：老婆在哪　東海放閃「我在這！」

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Super Junior D&E 22、23日連續2天來到新莊體育館開唱，共吸引1萬1千名歌迷到場。他們開場前接受台灣媒體訪問，「赫海CP」不斷發糖，銀赫稱讚：「東海沒有不帥的時候。」趁勢偷襲東海的胸，溢出滿滿兄弟「基」情，這段互動延續到演唱會上，當銀赫喊著「老婆在哪」，東海舉起手大喊：「在這裡！」全場大尖叫。

▲▼Super Junior D&E演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲Super Junior D&E週末連續舉辦演唱會。（圖／記者張一中攝）

銀赫每每來到台灣必喊的台詞「老婆～老婆在哪裡」，東海難得發糖回應「在這裡」，令台下赫海CP瘋狂尖叫，接著換東海用中文喊話：「你們為什麼昨天晚上沒來我夢裡。」銀赫嘴甜大喊：「我去了你的夢裡。」於是他指著銀赫喊「老婆」，銀赫回喊「老公」，東海又說：「為什麼沒給我打電話，我有點難過耶，我沒睡覺等你們了。」此時，銀赫安慰他：「我給你打電話。」台下爆出瘋狂的尖叫聲。

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▲▼Super Junior D&E演唱會。（圖／記者張一中攝）

▼▲東海、銀赫的對話充滿粉紅泡泡。（圖／記者張一中攝）

▲▼Super Junior D&E演唱會。（圖／記者張一中攝）

D&E中文擔當東海繼22日反串當翻譯，23日再度上場，他為銀赫翻譯：「今天有很多老婆在這，我不知道我真的老婆在哪裡？」全場大喊「東海」，東海嘴甜回應：「去韓國我的家。」銀赫順勢答應：「那我們兩個就好好回去囉。」全場笑翻。

東海流利翻譯中文，幽默表示：「我可以在台灣工作，我覺得可以當翻譯。」但銀赫反對：「不行，你必須跟我回家，知道了嗎？」赫海CP不斷冒出粉紅泡泡，台下尖叫連連。

▲▼ 直擊／赫海CP公然調情！銀赫：老婆在哪　東海放閃「我在這！」。（圖／記者吳睿慈攝）

▲D&E兩天演唱會吸引1.1萬人次朝聖。（圖／記者張一中攝）

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