74歲《沙丘》男星才剛拿金球獎　睽違28年再奪「歐洲影帝」喜發聲

記者黃庠棻／台北報導

第38屆歐洲電影獎今（18日）晨於德國柏林舉行頒獎典禮。挪威導演尤沃金提爾的新片《情感的價值》橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男主角、最佳劇本和最佳配樂等六項大獎，成為本屆最大贏家。

▲《情感的價值》橫掃第38屆歐洲電影獎6大獎項。（圖／海鵬影業提供）

尤沃金提爾連奪三獎《情感的價值》獲獎呼籲守護電影院

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆歐洲電影獎最大贏家《情感的價值》，是挪威導演尤沃金提爾的第六部電影。尤沃金提爾長期與編劇艾斯基佛格（Eskil Vogt，同時獲得最佳劇本獎）合作，作品長期關注都市中產階級的情感困境，擅長描寫人物在關係中的失語與情感焦慮狀態。

▲《情感的價值》橫掃第38屆歐洲電影獎6大獎項。（圖／海鵬影業提供）

尤沃金提爾代表作有《愛重奏》、《八月三十一日，我在奧斯陸》、《記憶乍響》、《世界上最爛的人》等。兩人六度合作的《情感的價值》，被視為尤沃金提爾對「家庭與藝術」議題，最直接、也最個人的一次回應。有趣的是，尤沃金提爾過去曾三度提名歐洲電影獎（包括一次短片），卻是他首度獲獎、還一次連奪三獎。

▲《情感的價值》橫掃第38屆歐洲電影獎6大獎項。（圖／海鵬影業提供）

尤沃金提爾的祖父伊力克羅恆，曾是二戰期間挪威反抗軍成員，並因此入獄。他後來成為一名電影導演，作品還曾入選坎城影展，卻因生不逢時，當時缺乏電影聯盟組織，一生僅拍了兩部電影。尤沃金提爾認為電影能在黑暗中創造同理心。他呼籲守護電影院，因為「藝術能在黑暗中幫助我們，與陌生人一起在電影院裡歡笑、流淚，從中學習如何成為一個人，並創造同理心」。

萊茵斯薇《情感的價值》封后不敢置信：誰來賞我一巴掌！

榮獲本屆歐洲電影獎最佳女主角的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇，曾以尤沃金提爾執導的電影《世界上最爛的人》榮登坎城影后，卻在當年歐洲電影獎晉級失利，今晨終於以《情感的價值》如願封后，讓她簡直不敢相信。激動的她獲獎時還引用了電影中的台詞驚呼「誰來賞我一巴掌！」藉此表達她對於在《世界上最爛的人》之後能再次與團隊創下高峰感到不可思議。

▲《情感的價值》橫掃第38屆歐洲電影獎6大獎項。（圖／海鵬影業提供）

萊茵斯薇在《情感的價值》飾演一名處於事業瓶頸的演員，試圖與闊別多年、性格古怪且破產的父親（史戴倫史柯斯嘉飾）修補關係，被認為展現了比前作更具層次感與爆發力的演技。

蕾娜特萊茵斯薇獲獎時，呼籲觀眾在物慾橫流的現代，能如電影般重新找回「情感的價值」，她感性表示「這座獎屬於所有對生活感到迷惘，卻仍努力尋找連結的人」。她特別感謝導演尤沃金提爾對她的信任，謝謝他「創造了一個讓女性角色能如此混亂卻又如此美麗的空間」。

▲《情感的價值》橫掃第38屆歐洲電影獎6大獎項。（圖／海鵬影業提供）

不僅如此，蕾娜特萊茵斯薇也向飾演她父親的史戴倫史柯斯嘉致意，稱讚和他對戲像是「一場最高等級的靈魂搏鬥」，感謝對方的火花，讓她順利完成這個角色。歐洲電影獎順利封后，已讓萊茵斯薇目前在Awards Watch預測名單中位居領先，成為2026年奧斯卡最佳女主角的強力競爭者。

史戴倫史柯斯嘉《情感的價值》封帝改口：我不覺得我太老！

瑞典男星史戴倫史柯斯嘉今晨同樣以《情感的價值》榮獲本屆歐洲電影獎最佳男主角。史戴倫日前才剛奪金球獎最佳男配角獎，如今「晉升」影帝卻更顯謙虛，一句「這感覺就像回到了家」，展現了他對歐洲電影圈的深厚情感。

▲《情感的價值》橫掃第38屆歐洲電影獎6大獎項。（圖／海鵬影業提供）

74 歲的史戴倫近年參與演出《沙丘》等好萊塢大製作，這次卻以《情感的價值》中的「失職父親」角色榮登影帝，也是他相距28年後再度獲得歐洲電影獎的肯定。有趣的是，史戴倫改口在榮獲金球獎時說自己太老的玩笑話「我不覺得我太老」，博得滿堂彩。史戴倫史柯斯嘉以《情感的價值》在歐洲電影獎封帝，也將讓他在隨後的奧斯卡獎項競逐中，成為強力的競爭者之一。

《情感的價值》去年榮獲坎城影展評審團大獎，日前除晉級奧斯卡最佳國際電影15強，並勇奪金球獎最佳男配角獎（史戴倫史柯斯嘉），如今在歐洲電影獎大獲全勝，對其邁向奧斯卡如虎添翼。該片目前在全球創下7億台幣極佳票房，許多票房大國如日本、美國及義大利等將陸續加入放映，台灣則於本周五（1/23）起全台上映。