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直擊／怕粉絲感冒…下秒冒暖舉！　東海親自繞場「遞毛巾給他」

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Super Junior D&E巡迴演唱會來到台灣站，連續2天在新莊體育館陪伴1.1萬名粉絲狂歡，23日氣氛同樣很嗨，兩人在唱到《Lost》時，突然走台下，還拿起歌迷的手機自拍錄影，「赫海CP」一起入鏡，該名粉絲成為全場最幸運的人；他們在首爾場把水槍搬上台，台灣場也不例外，兩人將水槍搬上台，搖滾區歌迷也不甘示弱，拿出寶特瓶狂攻，現場氣氛嗨炸。

▲▼東海拔水罐狂噴！　噴濕粉絲…繞場找他「遞上一條毛巾」。（圖／記者吳睿慈攝）

▲Super Junior D&E演唱會玩嗨，突襲觀眾區拿粉絲手機自拍。（圖／記者吳睿慈攝）

Super Junior D&E個性隨興，不只對話橋段即興，就連走位也沒在照腳本走，唱到《Lost》時突然走下台，東海近距離給歌迷「攝」，他加碼給起對方的手機自拍，開啟錄影模式，還走上台與銀赫一起入鏡。

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▲▼東海拔水罐狂噴！　噴濕粉絲…繞場找他「遞上一條毛巾」。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼東海、銀赫跟粉絲打水仗，東海還特地回頭找被他噴濕的粉絲。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼東海、銀赫跟粉絲打水仗，東海還特地回頭找被他噴濕的粉絲。（圖／記者吳睿慈攝）

演唱會主題符合夏天風，Super Junior D&E搬出大把水槍朝觀眾區噴水，粉絲參加第二天演唱會早有準備，立刻拿出寶特瓶，台下噴成一片，當走到搖滾區後方，東海失控把儲水罐打開，直接朝著粉絲身上噴，他自己幾乎全濕，歌迷也濕透。不過，當到演唱會進行到第二段騎車下台時，東海突然掛著一條白色毛巾，再次走到同的區域，尋找該位被噴濕的歌迷，雖然調皮，但也有暖男一面。

一連串帶來嗨歌《Oppa Oppa》、《Can You Feel It?》，演唱會很快接近尾聲，台下5500名粉絲喊著不想結束，銀赫遺憾表示：「我們也很想要跟你們聊聊天，但可能要通宵了，你們要回家啊，明天要上班上課。」東海接話：「雖然捨不得，但我們要唱歌了。」歌迷又喊著不想結束、不讓兩人唱歌，銀赫大喊：「讓我們唱歌！」東還則是點出：「還有安可，不要擔心！」粉絲才允許兩人唱歌。

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