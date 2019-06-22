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男孩特區成軍25年最後來台開唱　羅南感性告別：這是最後一次說謝謝

記者蕭采薇／台北報導

愛爾蘭男子天團男孩特區（BOYZONE）成軍25年，將於10月底正式解散，他們22日在台灣舉辦《珍重再見》告別演唱會，一開口就讓全場陷入回憶殺。羅南基廷、尚恩林奇、基斯達菲以及米奇格雷厄姆4人魅力不減全場唱跳，靈魂人物羅南多次用中文說道：「謝謝。」也感性表示：「這是最後一次了，我們來跟你們說謝謝。」

▲▼男孩特區（BOYZONE）來台舉辦告別演唱會。（圖／傲世娛樂提供）

▲男孩特區來台舉辦告別演唱會。（圖／傲世娛樂提供）

男孩特區22日在林口體育館開唱，吸引7000名粉絲朝聖。他們邀請「西城男孩」成員布萊恩擔任暖場嘉賓，布萊恩帶來多首西城男孩金曲，等於一票聽到兩個經典男團，讓粉絲大呼賺到。布萊恩唱到嗨時更爬上2樓看台區，他也感謝說道，如果沒有男孩特區，或許也不會有西城男孩。

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▲▼男孩特區（BOYZONE）舉辦告別演唱會，邀請前西城男孩團員布萊恩擔任嘉賓。（圖／傲世娛樂提供）

▲前西城男孩團員布萊恩，來台擔任男孩特區嘉賓。（圖／傲世娛樂提供）

男孩特區約晚間七點正式登台，以《Who We Are》揭開序幕，令全場六、七年級生歌迷，全在這晚瞬間重回少男、少女時代。男孩特區接連演唱《Who We Are》、《Love Is A Hurricane》、《Isn’t It A Wonder》等經典歌曲。凱斯在台上承諾：「很高興能再回到台北，我們要唱20年來沒唱過的歌，以及所有你們想聽的歌，現在讓我們回到1995年我們的家鄉都柏林。」

▲▼男孩特區（BOYZONE）來台舉辦告別演唱會。（圖／傲世娛樂提供）

▲男孩特區羅南感性用中文「謝謝」告別台灣粉絲。（圖／傲世娛樂提供）

2009年成員史蒂芬驟逝，使得男孩特區睽違11年訪台，卻遺憾少了一人演出。4名成員說，其實每次演出，都感覺史蒂芬還在他們身邊。他們在演唱《Dream》到《Everyday I Love You》時，台上打了一束白光，歌曲更保留的史蒂芬的歌聲，4人帶領粉絲向已逝的史蒂芬致意，氣氛感人。

▲▼男孩特區（BOYZONE）來台舉辦告別演唱會。（圖／傲世娛樂提供）

▲男孩特區最後一次巡迴演唱，台灣也是其中一站。（圖／傲世娛樂提供）

這回是最後一次團體來台演出，羅南感性表示：「這是我們最後一次巡迴就是要跟你們說『謝謝』（中文），很感謝你們的愛與支持。」他也笑說，接下來的歌曲希望能讓大家想起自己的初吻，接著演唱經典情歌《All That I Need》。

▲▼男孩特區（BOYZONE）來台舉辦告別演唱會。（圖／傲世娛樂提供）

▲男孩特區來台舉辦告別演唱會。（圖／傲世娛樂提供）

全場也熱情合唱《Nothing At All》、《No Matter What》、《Picture Of You》的招牌歌曲，男孩特區在最後二度在歌迷掌聲中鞠躬不捨離開舞台。這一別，對粉絲來說，不只是告別曾經最愛的偶像，更是告別了一個青春。

▲▼男孩特區（BOYZONE）來台舉辦告別演唱會。（圖／傲世娛樂提供）

▲男孩特區來台舉辦告別演唱會。（圖／傲世娛樂提供）

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