男孩特區成軍25年最後來台開唱　羅南感性告別：這是最後一次說謝謝

記者蕭采薇/台北報導

愛爾蘭男子天團男孩特區(BOYZONE)成軍25年,將於10月底正式解散,他們22日在台灣舉辦《珍重再見》告別演唱會,一開口就讓全場陷入回憶殺。羅南基廷、尚恩林奇、基斯達菲以及米奇格雷厄姆4人魅力不減全場唱跳,靈魂人物羅南多次用中文說道:「謝謝。」也感性表示:「這是最後一次了,我們來跟你們說謝謝。」

▲男孩特區來台舉辦告別演唱會。(圖/傲世娛樂提供)

男孩特區22日在林口體育館開唱,吸引7000名粉絲朝聖。他們邀請「西城男孩」成員布萊恩擔任暖場嘉賓,布萊恩帶來多首西城男孩金曲,等於一票聽到兩個經典男團,讓粉絲大呼賺到。布萊恩唱到嗨時更爬上2樓看台區,他也感謝說道,如果沒有男孩特區,或許也不會有西城男孩。

▲前西城男孩團員布萊恩,來台擔任男孩特區嘉賓。(圖/傲世娛樂提供)

男孩特區約晚間七點正式登台,以《Who We Are》揭開序幕,令全場六、七年級生歌迷,全在這晚瞬間重回少男、少女時代。男孩特區接連演唱《Who We Are》、《Love Is A Hurricane》、《Isn’t It A Wonder》等經典歌曲。凱斯在台上承諾:「很高興能再回到台北,我們要唱20年來沒唱過的歌,以及所有你們想聽的歌,現在讓我們回到1995年我們的家鄉都柏林。」

▲男孩特區羅南感性用中文「謝謝」告別台灣粉絲。(圖/傲世娛樂提供)

2009年成員史蒂芬驟逝,使得男孩特區睽違11年訪台,卻遺憾少了一人演出。4名成員說,其實每次演出,都感覺史蒂芬還在他們身邊。他們在演唱《Dream》到《Everyday I Love You》時,台上打了一束白光,歌曲更保留的史蒂芬的歌聲,4人帶領粉絲向已逝的史蒂芬致意,氣氛感人。

▲男孩特區最後一次巡迴演唱,台灣也是其中一站。(圖/傲世娛樂提供)

這回是最後一次團體來台演出,羅南感性表示:「這是我們最後一次巡迴就是要跟你們說『謝謝』(中文),很感謝你們的愛與支持。」他也笑說,接下來的歌曲希望能讓大家想起自己的初吻,接著演唱經典情歌《All That I Need》。

▲男孩特區來台舉辦告別演唱會。(圖/傲世娛樂提供)

全場也熱情合唱《Nothing At All》、《No Matter What》、《Picture Of You》的招牌歌曲,男孩特區在最後二度在歌迷掌聲中鞠躬不捨離開舞台。這一別,對粉絲來說,不只是告別曾經最愛的偶像,更是告別了一個青春。

▲男孩特區來台舉辦告別演唱會。(圖/傲世娛樂提供)