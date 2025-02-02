AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本AV女優小宵虎南（小宵こなん）昨日（1）透過影片正式宣布引退。她憑超高顏值和豐滿上圍，受封為「新生代神乳傳說」，更被譽為能繼承三上悠亞的AV女優，然而自去年8月就沒有新作，加上從事務所C-more的官網名單中消失，引退傳聞不斷，相隔將近半年，本人終於親自發聲證實。

▲AV女優小宵虎南拍影片正式宣布引退。（圖／翻攝自YouTube、IG）

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小宵虎南宣布自1日起引退AV界。她坦言有段時間一直在思考自己的存在意義、自己的價值是什麼，而令自己做出決定的關鍵，是去年12月TikTok帳號永久紅標封號。她表示前事務所未能掌握社群網站的帳號、密碼，導致無法及時應對突發狀況，40萬粉追蹤的帳號就此消失。

從秋季起就沒有發表新作品的小宵虎南，不斷被傳要引退，本人也知道讓大家擔心了，而TikTok帳號消失也是自己想引退的原因之一。她原先不打算離開事務所，只是重新訂契約，因發生了帳號遭封事件，因此決定獨立。

▲小宵虎南擁有魔鬼身材，親發聲證實今後不再拍AV作品。（圖／翻攝自IG）

小宵虎南今後不會像往常推出AV作品，重新出發，更投入經營YouTube頻道，而針對粉絲，在Fan Club會持續推出探訪溫泉、桑拿設施等更刺激的付費影片，還會繼續參加Cosplay、DJ活動，她的YT目前訂閱數22萬，未來目標是訂閱數100萬。

雖然部分網友的聲音大嘆太早引退，小宵虎南表示不會後悔，也很感謝自己這段經歷，「對我人生來說是很特別的時間」，請大家溫暖守護她的全新出發。