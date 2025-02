韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

記者張筱涵/綜合報導

韓女團WA$$UP前成員智愛,1日透過社交媒體分享與同性戀人的親密合照,並呼籲大眾以「無偏見的愛」對待感情。

▲智愛公開和女友的甜蜜自拍。(圖/翻攝自Instagram/ji.aee)



智愛於2月1日發文寫道:「希望大家都能夠無偏見地去愛(I hope you all love without prejudice)」,同時附上一張與戀人甜蜜依偎的照片,並配文「I love you my gf♥」,引發網友熱烈關注與討論。

此前,智愛曾多次公開與戀人的合照,包括去年11月在峇里島拍攝的照片,當時她與戀人深情接吻,穿著黑色情侶裝並手持花束,浪漫場景宛如婚紗攝影,她也多次公開表達對戀人的愛意,顯示出真實而自然的感情狀態。

▲智愛愛得大方自在。(圖/翻攝自Instagram/ji.aee)



事實上,智愛於2021年7月首次公開承認自己是性少數者(LGBTQ+),當時寫道:「不要欺騙自己的感情,去愛吧。如果你必須下地獄,那麼讓我去吧。」同時配上一張象徵LGBTQ+社群的彩虹照片,坦率地分享自己的性取向與心路歷程。

智愛提到,過去曾多次與男性交往,但每段關係都無法持續超過3個月,讓她開始質疑自己的感情狀態:「後來我想,或許我不需要強迫自己去愛男人,於是嘗試與女性交往,才真正找到屬於自己的愛情。」

智愛還透露,她在與第一任女性戀人交往不久後,因觀看酷兒電影受到衝擊,出於衝動在網路上公開了性取向:「當時看到許多對酷兒文化的負面評論,我忍不住心想,為什麼愛情一定要有性別限制?於是我決定坦然面對自己的真實感受。」

出櫃後,智愛曾面臨巨大的輿論壓力,一天內收到多達3000條私訊,其中包含許多惡意評論與歧視言論,家人則在身旁陪伴且表示支持,她也因此獲得安慰和力量。