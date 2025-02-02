韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

記者張筱涵／綜合報導

韓女團WA$$UP前成員智愛，1日透過社交媒體分享與同性戀人的親密合照，並呼籲大眾以「無偏見的愛」對待感情。

▲智愛公開和女友的甜蜜自拍。（圖／翻攝自Instagram／ji.aee）



智愛於2月1日發文寫道：「希望大家都能夠無偏見地去愛（I hope you all love without prejudice）」，同時附上一張與戀人甜蜜依偎的照片，並配文「I love you my gf♥」，引發網友熱烈關注與討論。

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此前，智愛曾多次公開與戀人的合照，包括去年11月在峇里島拍攝的照片，當時她與戀人深情接吻，穿著黑色情侶裝並手持花束，浪漫場景宛如婚紗攝影，她也多次公開表達對戀人的愛意，顯示出真實而自然的感情狀態。

▲智愛愛得大方自在。（圖／翻攝自Instagram／ji.aee）



事實上，智愛於2021年7月首次公開承認自己是性少數者（LGBTQ+），當時寫道：「不要欺騙自己的感情，去愛吧。如果你必須下地獄，那麼讓我去吧。」同時配上一張象徵LGBTQ+社群的彩虹照片，坦率地分享自己的性取向與心路歷程。

智愛提到，過去曾多次與男性交往，但每段關係都無法持續超過3個月，讓她開始質疑自己的感情狀態：「後來我想，或許我不需要強迫自己去愛男人，於是嘗試與女性交往，才真正找到屬於自己的愛情。」

智愛還透露，她在與第一任女性戀人交往不久後，因觀看酷兒電影受到衝擊，出於衝動在網路上公開了性取向：「當時看到許多對酷兒文化的負面評論，我忍不住心想，為什麼愛情一定要有性別限制？於是我決定坦然面對自己的真實感受。」

出櫃後，智愛曾面臨巨大的輿論壓力，一天內收到多達3000條私訊，其中包含許多惡意評論與歧視言論，家人則在身旁陪伴且表示支持，她也因此獲得安慰和力量。