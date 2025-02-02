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他們都是被本業耽誤的XXX！楊祐寧廚藝超強　張景嵐當老闆兼算命師

記者劉宜庭／綜合報導

他們都是被本業耽誤的多棲藝人！近年來，台灣娛樂圈湧現了一批多才多藝的藝人，他們不僅在原本的領域表現出色，更在其他領域展現驚人才華。讓我們一起來看看這些被本業「耽誤」的全能藝人們！

1.李伯恩：歌手變身節目製作人

▲▼《夜市王》舉辦發布會，美麗本人（左起）、金針菇、泰國娘娘、緯來董事長李鐘培、製作人謝乾乾、導演李伯恩。（圖／緯來電視提供）

▲李伯恩（右）近年轉往幕後發展，成績亮眼。（圖／緯來電視提供）

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李伯恩從《星光3》出道後，2011年開始涉足幕後工作，為多位藝人拍攝MV。今年，他接下美食綜藝《夜市王》的製作工作，節目獲得網友好評，討論度和收視率都相當不錯

2.阿達：饒舌歌手兼美食YouTuber

▲阿達對美食頗有見解，除了開設個人頻道，也經常與YTR合作 。（圖／記者黃克翔攝）

▲阿達對美食頗有見解，除了開設個人頻道，也經常與YTR合作 。（圖／記者黃克翔攝）

自由發揮成員阿達近年來認真經營自己的美食YouTube頻道，在Joeman的對決影片中屢獲好評。現在，他更成為《夜市王》的主持人之一，展現多方面才華。

3.楊祐寧：演技派廚藝高手

▲楊祐寧爸爸在台北經營餐廳多年，而他也傳承對方的好手藝。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊祐寧爸爸在台北經營餐廳多年，他也同樣傳承了好手藝。（圖／記者周宸亘攝）

楊祐寧不僅是實力派演員，還繼承了父親的好廚藝。他家在信義區開設餐廳，疫情期間更每天為醫護人員送愛心便當。楊祐寧曾參加《艾嘉食堂》，平時也常在YouTube上展示廚藝。

4.張景嵐：演員、保養品牌老闆兼算命師

▲張景嵐創業當老闆，私下對算命也有研究。（圖／翻攝自Facebook／張景嵐）

▲張景嵐創業當老闆，私下對算命也有研究。（圖／翻攝自Facebook／張景嵐）

張景嵐從廣告和演員出道，近年來除了經營保養品副業，還透露自己在學習算命。她甚至算到自己會當老闆、何時結婚，以及會生幾個小孩，展現了驚人的多元才能。

5.美麗本人：嘻哈歌手轉型主持達人

▲美麗本人近年出現不少綜藝節目，很受年輕網友歡迎。（圖／記者黃克翔攝）

▲美麗本人近年出現不少綜藝節目，很受年輕網友歡迎。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

美麗本人原本是嘻哈歌手，後來經營YouTube頻道走紅。他的搞笑風格受到節目製作單位青睞，先後在《大嘻哈時代2》擔任主持兼現場賽評，並與Lulu和阿達共同主持《夜市王》。

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李伯恩, 阿達, 楊祐寧, 張景嵐, 美麗本人

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