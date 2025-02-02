記者蔡宜芳／綜合報導

南韓28歲氣象主播吳瑤安娜（오요안나）因職場霸凌輕生，事件受到社會高度關注。而曾任MBC電視台氣象主播的女星朴恩智（박은지），日前轉發了吳瑤安娜的相關報導，直指自己也曾受到7年的霸凌，希望電視台霸凌文化受到正視。

▲吳瑤安娜因不堪職場霸凌而輕生。（圖／翻攝自Instagram／ohyoanna）

朴恩智1日在社群轉發了吳瑤安娜的死訊，寫道：「身為MBC氣象主播出身的人，這則消息讓我感到無比沉重。」她表示，自己雖然沒有見過吳瑤安娜，但衷心希望對方不再受苦，「謹此悼念，願逝者安息。」

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朴恩智還提到，自己當年曾經「忍受那痛苦」長達7年，「因此我深知那種折磨有多麼可怕又孤獨……很抱歉沒能幫到你。」她也嚴正指出：「根深蒂固的職場霸凌文化，現在是時候徹底揭露了。」暗示電視台的霸凌文化已經不是一兩天的事。

▲▼MBC氣象主播出身的朴恩智透露自己也曾受到霸凌。（圖／翻攝自Instagram／egeeparkcom）

吳瑤安娜在去年9月輕生，隨後其遭受職場霸凌的指控浮出水面。吳瑤安娜的家屬根據她手機中的遺書、通話紀錄及訊息等內容，向多名同事提起民事訴訟。而隨著爭議擴大，MBC也發出聲明稱：「為了查明吳瑤安娜死亡的真正原因，我們將成立由外部專家擔任委員長的真相調查委員會。」表示會查清事實。

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