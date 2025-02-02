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《後宮甄嬛傳》冷知識！蔡少芬是全劇唯一真孕婦　甄嬛名字也和她有關

記者蕭采薇／綜合報導

《後宮甄嬛傳》新春馬拉松直播，在2025年過年期間觀看人數屢屢創下新高，更被網友稱作「聊天室才是本體」。隨著今年進入最後一輪直播，《ETtoday星光雲》也分享三個關於《後宮甄嬛傳》的冷知識，原來劇中無子的皇后蔡少芬，拍攝時卻是唯一懷有身孕的人。

▲▼《後宮甄嬛傳》新春馬拉松，最後一輪推出「跳過甘露寺」一鍵回宮特別版。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

▲《後宮甄嬛傳》新春馬拉松已成了眾多網友的過年消遣。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

「甄嬛」的名字和蔡少芬有關

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《後宮甄嬛傳》原為作家流瀲紫的小說，且原著並非以大清雍正年間為背景，而是架空的「大周朝」，因此甄嬛也並非如同劇中，以乾隆生母「孝聖憲皇后」為原型。作者流瀲紫曾透露，自己非常喜愛港劇《金枝慾孽》，就是以此為靈感寫下宮鬥的故事。

▲《後宮甄嬛傳》、《洛神》蔡少芬。（圖／劇照）

▲蔡少芬在《洛神》飾演「三國第一美人」甄宓。（圖／劇照）

那麼甄嬛的名字怎麼來的呢？其實是因為流瀲紫也是港劇《洛神》的粉絲，尤其喜歡蔡少芬飾演的「三國第一美人」甄宓。於是取甄宓的姓氏「甄」、反派郭嬛的名字「嬛」，便組成了「甄嬛」的名字。而蔡少芬最終在《後宮甄嬛傳》飾演皇后烏拉那拉氏宜修，流瀲紫也可說是「追星勝利組」了。

蔡少芬是劇中唯一真孕婦

蔡少芬在《後宮甄嬛傳》飾演皇后，因嫉妒和忌憚嬪妃們的勢力，用盡方法害得各宮小主流產，被網友戲稱是「打胎隊長」。而皇后戲中曾有一子卻年幼夭折，此後再無生育，但現實中，蔡少芬卻是在懷孕的情況下拍攝《後宮甄嬛傳》。

▲《後宮甄嬛傳》、《洛神》蔡少芬。（圖／劇照）

▲蔡少芬在《後宮甄嬛傳》戲中沒有孩子，但她拍攝時其實懷有身孕。（圖／劇照）

宮中孩子來來去去，卻唯獨蔡少芬是全劇唯一真孕婦。這也是為什麼後期皇后的戲份經常是坐著，實在是肚子越來越藏不住。而蔡少芬即使知道懷孕，仍和其他演員一樣練習清宮禮儀、踩花盆鞋走路，非常敬業。

沈眉莊頭飾為什麼是歪的？

在直播聊天室中，常有人疑惑「為什麼眉姊姊頭飾為什麼是歪的？」雖然有「甄學家」認為，早年沈眉莊入宮是同期妃嬪中最為端莊，旗頭也是正的，而後開始有了手段，頭飾便隨著她的心思開始「歪」了。

▲《後宮甄嬛傳》沈眉莊。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA）

▲《後宮甄嬛傳》中，沈眉莊的頭飾經常是歪的。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

但也許並不全然是這麼大的深意，另一方面來說，因為飾演沈眉莊的斕曦身高是168公分，加上要踩花盆鞋，和其他後宮妃子們一字排開，總是顯得特別高大。因此另一說法是，導演安排給眉姊姊歪歪的頭飾，也是為了讓她看起來和其他角色身高更「和諧」。

 

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