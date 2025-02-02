ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾之喬生了！　初五首曬寶寶甜喊：忙著跟兒子談戀愛

記者蔡宜芳／綜合報導

曾之喬在2020年和男星辰亦儒結婚，於去年8月宣布懷孕的消息。她日前才剛吐露懷孕的辛苦，2日初五就曬出兒子的照片，宣告家中新成員已經報到，還表示自己都沒有回覆新年訊息是因為「忙著跟兒子談戀愛」。

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

▲曾之喬和辰亦儒結婚4年多，終於迎來第一個孩子。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

曾之喬在貼文中曬出兒子拿紅包的小手，透露在過年期間，她的重心都放在照顧兒子身上，「有點辛苦，但更多的是感到十分幸福。」她也提到，這幾天收到許多來自親朋好友的新年祝福訊息，但由於忙著和兒子「談戀愛」，所以還沒有時間一一回覆，請大家見諒。PO文引來好友及網友紛紛祝福「恭喜喬喬，小帥哥迎接他人生第一個過年」、「恭喜呀！！小帥哥來報到了」、「寶寶的手很漂亮！新年快樂」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼曾之喬生了！　初五首曬寶寶甜喊：忙著跟兒子談戀愛。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬曬出兒子小手拿紅包。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

而曾之喬的經紀人稍早也表示，曾之喬的生產過程一切順利，但因為夫妻倆想要保護孩子的隱私，因此不便透露出生日期，只是特地選在初五迎財神的時間公布，「謝謝大家的祝福，幫助大家一起迎財神。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

推薦閱讀

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

曾之喬生了！　初五首曬寶寶甜喊：忙著跟兒子談戀愛

曾之喬生了！　初五首曬寶寶甜喊：忙著跟兒子談戀愛

無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

孫生交往G奶女神2年！網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對　Joeman回應了

孫生交往G奶女神2年！網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對　Joeman回應了

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

曾之喬生了！　初五首曬寶寶甜喊：忙著跟兒子談戀愛

無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾之喬, 辰亦儒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 韓女主播遭同事霸凌輕生　前輩女星「我也忍受7年」揭電視台職場惡習
  2. 樂天女神穿旗袍裝「炸D級美胸」曲線全都露！　放送粉絲福利認：被撐大
  3. 他們都是被本業耽誤的XXX！楊祐寧廚藝超強　張景嵐當老闆兼算命師
  4. 葛萊美明登場！台灣2團隊入圍　女神卡卡、火星人致敬洛杉磯野火受災戶
  5. 樂天女孩孟潔買刮刮樂中獎！分享「招財小撇步」　曝過年狂吃增胖
  6. 跨界4電影咖！張懷秋耍狠「觀眾認不出」　曾國城破尺度：到現場才知
  7. 「最帥空少」陽光笑容脆上爆紅：好想搭！　斜槓身份曝⋯還演過BL劇
  8. 曾之喬生了！　初五首曬寶寶甜喊：忙著跟兒子談戀愛
  9. 獨／張世「催淚千字文」悲憶同袍張立威　妻回應痛失好友心聲
  10. 黃小愛瘦掉「1個小學生」體重…Joeman狂瘦22kg！　5名YTR甩肉撇步

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366