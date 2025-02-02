曾之喬生了！　初五首曬寶寶甜喊：忙著跟兒子談戀愛

記者蔡宜芳／綜合報導

曾之喬在2020年和男星辰亦儒結婚，於去年8月宣布懷孕的消息。她日前才剛吐露懷孕的辛苦，2日初五就曬出兒子的照片，宣告家中新成員已經報到，還表示自己都沒有回覆新年訊息是因為「忙著跟兒子談戀愛」。

▲曾之喬和辰亦儒結婚4年多，終於迎來第一個孩子。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

曾之喬在貼文中曬出兒子拿紅包的小手，透露在過年期間，她的重心都放在照顧兒子身上，「有點辛苦，但更多的是感到十分幸福。」她也提到，這幾天收到許多來自親朋好友的新年祝福訊息，但由於忙著和兒子「談戀愛」，所以還沒有時間一一回覆，請大家見諒。PO文引來好友及網友紛紛祝福「恭喜喬喬，小帥哥迎接他人生第一個過年」、「恭喜呀！！小帥哥來報到了」、「寶寶的手很漂亮！新年快樂」。

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▲曾之喬曬出兒子小手拿紅包。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

而曾之喬的經紀人稍早也表示，曾之喬的生產過程一切順利，但因為夫妻倆想要保護孩子的隱私，因此不便透露出生日期，只是特地選在初五迎財神的時間公布，「謝謝大家的祝福，幫助大家一起迎財神。」