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金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

記者張筱涵／綜合報導

隨著社群媒體的多樣化，也出現了各式各樣的風格帳號，其中卻有一個Instagram帳號都會刻意將女偶像表演的影片放慢，並將女偶像之間做投票和比較，讓網友看了都直呼「性騷擾」。然而，南韓演員金聖喆近日被發現在其中一則貼文投票，引起熱議。

▲金聖喆被發現在被認為是性騷女偶像的帳號投票。（圖／翻攝自Instagram）

▲金聖喆曾演過《那年，我們的夏天》、《黑道律師文森佐》、《地獄公使2》等知名戲劇。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼金聖喆。（圖／翻攝自Instagram）

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▲金聖喆被發現在被認為是性騷女偶像的帳號投票。（圖／翻攝自Instagram）

南韓網友近日發現，金聖喆參與了以比較女偶像身材為主題的Instagram貼文，被發現後也被張貼到X（舊稱推特）和各大論壇，網友們紛紛表示「男生都一樣」、「真討厭」、「那個帳號之前上傳我的偶像我還有按檢舉」、「太幻滅了」、「最近看了他的演技有產生興趣，瞬間冷掉了」、「原本對他很有好感的，沒想到水準是如此」。

▲▼金聖喆。（圖／翻攝自Instagram）

▲金聖喆最新貼文下的留言。（圖／翻攝自Instagram）

而金聖喆宣傳電影《破果》的最新貼文下，可以看見部分影迷們留言，「為什麼要在我最喜歡的作品上映之前毀了他」、「別讓我這麼丟臉」、「性騷擾女偶像很有趣嗎」、「別玩Instagram了」、「你沒有私人帳號嗎？為什麼要用公開帳號投那種投票？男藝人們到底都有什麼問題啊，即使如此還是會一帆風順吧，如果是女演員早就走下坡了」。

而至截稿前為止，金聖喆方或經紀公司皆未對外說明。

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