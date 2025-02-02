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劉雨柔自爆體質「不可能自然受孕」　吐多年實情：從不敢妄想

記者蔡宜芳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔在2023年認愛，並於1月29日大年初一驚喜公開懷孕喜訊，引來許多關注。她2日坦言其實沒想過會懷孕，但卻在延續凍卵保存時間後出現奇蹟，現在只想抱著愉快的心情等待孩子出生。

外送用▲▼劉雨柔自爆「不可能自然受孕」吐多年實情。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔於日前宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔表示，雖然自己非常喜歡小孩，但從未想過會懷孕生小孩，因為自己是難受孕的體質，「這些年來，定期檢查的婦產科醫師、調理身體的中醫師、甚至幾年前取卵的生殖中心，都異口同聲的告訴過我『妳不可能自然受孕』。」話雖刺耳，但也只能接受。

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劉雨柔透露，她因為患有肌腺症和多囊卵巢症候群，不敢妄想懷孕，所以只能寄望於幾年前凍存的卵子，並安慰自己未來可能需要透過人工受孕來實現當媽媽的夢想。然而，驚喜的是，她在續完凍卵的保存時間後不久，竟然自然受孕了，她感慨地說：「這也就是小花生『奇蹟』的由來。」

▲▼劉雨柔自爆「不可能自然受孕」吐多年實情。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔曬超音波照。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔提到，因為自身身體的問題，導致她的肚子比一般孕婦大了不少，並且在懷孕初期就經歷了腰痠背痛、頻尿、反胃和精神不佳等不適症狀，為了讓自己能夠好好休息，她想盡辦法改善睡眠品質、吃保健食品來調養身體，「畢竟我自己要養好身體，也要顧好小花生。」

至於其它的不適，劉雨柔認為這都是媽媽必經的過程，所以不足掛齒，「基本上現在就是放鬆自己的心情，每天開開心心笑（希望小花生也愛笑），一步一步面對這段屬於我的奇幻旅程。」

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