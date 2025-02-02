阿部瑪利亞合體陳百祥！　「認錄《木曜》動怒」他驚：這可以講嗎

▲阿部瑪利亞（左）與前製作人陳百祥（右）合體拍片。（圖／翻攝自又離題了YouTube）

圖文／CTWANT

日籍女星阿部瑪利亞今年年初突拋震撼彈，宣布與東家「隨身遊戲」（麥卡貝營運商）的經紀合作已圓滿結束，由於她後期較少出現在《木曜4超玩》，去年9月還鬧出初代成員退役風波，她完全狀況外等，都讓網友擔心她是否與《木曜4》團隊不和導致離開公司，阿部瑪利亞日前登上前製作人陳百祥的YouTube頻道，罕見吐出內心聲音。

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▲阿部瑪利亞倒抽一口氣後沒有回答。（圖／翻攝自又離題了YouTube）

阿部瑪利亞在陳百祥經營的YouTube頻道「又離題了」上合體，聊天回憶當年往事，陳百祥為了懷念以前感覺，特地坐到鏡頭外面訪談，結果竟釣出阿部瑪利亞抱怨，「我之前拍攝的時候，我跟泱泱桑在那邊講很多，但是工作人員沒拍，然後我很生氣」。

一臉錯愕的陳百祥接著表示，「是我還在的時候的事嗎」，阿部瑪利亞則笑說，「你不在的時候，（我）很努力地在表演，然後結果怎麼攝影機沒在我的前面...」，這讓陳百祥更慌張詢問，「你現在講的，可以播嗎」？阿部瑪利亞則表示，「我不知道，但這是事實」。

除此之外，阿部瑪利亞相當感謝邰智源和陳百祥、不僅會日文，還很懂得日本文化，在她剛進去《木曜4超玩》的第一年給了很大的安全感與溫暖，「那時候真的感受到文化差異，每天難過，打電話給媽媽哭」。

陳百祥接著又問阿部瑪利亞，「妳跟前公司有不愉快嗎」？阿部瑪利亞先是想了一下，接著笑著默默喝起啤酒，這時提問的陳百祥趕緊圓場，「沒有！因為她覺得她跟公司的關係，就像啤酒清爽而美味」！

沒想到陳百祥又出題詢問阿部瑪利亞，「那妳跟邰哥不愉快嗎」，她則是倒抽一口氣未作答，陳百祥則是連忙解釋，在外面一直聽到邰智源不斷講他們的好話，而且都是給予滿滿的祝福，「雖然不一起工作了，但希望大家好好的」。

阿部瑪利亞先前有拍片回應，透露離開公司的原因是因為30歲想當老闆，接觸更多領域，也謝謝公司一直以來把她當自己小孩無微不至照顧，但她想要讓自己更成熟一點。至於不合疑慮，她則訝異表示跟邰智源仍持續聯絡，大地震時，他也來關心她狀況，「對我來說，跟邰哥越少聯絡越好，因為他是那種擔心時或有不太好事情時，會來關心的人，邰哥沒來關心可能是狀態很好」。

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