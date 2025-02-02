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林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

記者陳芊秀／綜合報導

啦啦隊女神林襄去年（2024）生日推出的最新寫真集《襄水》，銷量突破萬本創下紀錄，近日又公開未入選的照片，辣度破表。然而她曾在慶功記者會透露，這種風格的寫真或許將成為自己的最後一次嘗試。

▲▼林襄《襄水》突破尺度，曾透露可能是最後一脫。（圖／莉奈享務所提供、林襄IG）

▲林襄《襄水》突破尺度，曾透露可能是最後一脫。（圖／翻攝自IG／林襄）

林襄的《襄水》一推出便掀起搶購熱潮，首日賣到全數下架，展現出驚人的市場魅力。《襄水》的拍攝風格更加大膽性感，尺度突破以往。據《NOWnews今日新聞》報導，經紀人莉奈公開未入選的遺珠照片，其中一張是林襄身穿三點式泳裝，在廚房喝牛奶，牛奶潑到身上，超兇車頭燈、小蠻腰流淌著白色水滴、也展現S型魔鬼身材，令人大噴鼻血。

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▲林襄寫真相當性感。（圖／莉奈享務所提供）

▲林襄穿性感比基尼喝牛奶，還有全身照版但未被收錄。（圖／莉奈享務所提供）

另外據《TVBS》報導，林襄去年10月在慶功簽書會上透露，《襄水》可能是她最後一部以性感為主題的寫真集。她提到「這次的寫真已經記錄了最美好的樣子，因為女孩的青春有限，性感風格的寫真應該是最後一次了，尤其近年來又瘦了一些，未來會想多挑戰其他風格與領域的作品。」這番話也令外界解讀，是林襄寫真作品的「最後一脫」，讓這本寫真集更顯珍貴。

▲林襄寫真相當性感。（圖／莉奈享務所提供）

▲林襄曾透露性感風格的寫真應該是最後一次了。（圖／莉奈享務所提供）

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