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狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「狠愛演」由牛排、胡椒、蛇丸共同經營，曾是擁有百萬訂閱的人氣頻道，卻在2020年突然宣布停更，讓許多網友感到震驚。而牛排近來與前員工Mita鬧翻，也讓當年狠愛演解散一事再度被提起，對此，牛排決定公開說明。

▲▼牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」。（圖／翻攝自Instagram／jam_steak）

▲牛排夫婦近來與前員工公開槓上。（圖／翻攝自Instagram／jam_steak）

YouTuber峰哥日前上傳有關於牛排和Mita隔空互砲的始末，有部分網友認為起因是牛排的老婆妮妮，更有人質疑狠愛演拆夥也和妮妮有關。對此，妮妮在個人社群平台回覆網友留言說：「你應該要去問胡椒唷！」

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▲▼牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」。（圖／翻攝自妮妮抖音）

▲妮妮回覆網友留言。（圖／翻攝自妮妮抖音）

而牛排也現身峰哥的影片底下留言，表示：「我薪水都發到9萬14萬，你們真的覺得會這麼計較啊？」他強調一切都是「原則性問題」，不能覺得東西便宜就可以拿回家，「其實只要告知我，東西可以拿回去，相信國小老師有教，拿別人東西需要告知，越拿越多我是不敢領教。」

▲狠愛演受到許多粉絲愛戴，卻在2020年宣布停更，各自發展。（圖／翻攝狠愛演IG）

▲狠愛演受到許多粉絲愛戴，卻在2020年宣布停更，各自發展。（圖／翻攝狠愛演IG）

牛排表示，之所以選擇出來說明，是因為已經有太多的造謠誹謗，「以及員工提出離職後就傳送申訴公司訊息，公司方才進行調節處理。」至於狠愛演解散又被舊事重提，牛排說：「狠愛演的事情年後有時間會出來說明，請大家耐心等待，謝謝大家關心。」

▲▼牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」。（圖／翻攝自YouTube／峰哥Fege）

▲牛排表示年後將針對狠愛演拆夥的事情做說明。（圖／翻攝自YouTube／峰哥Fege）

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關鍵字

YouTuber, 狠愛演, 牛排, Mita, 峰哥, 胡椒, 蛇丸, 妮妮

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