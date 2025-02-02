《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女演員李周實活躍於戲劇圈有一甲子的時間，去年還參演人氣影集《魷魚遊戲2》，在劇中飾演魏化儁（前譯：魏嘏雋）的母親。怎料，新年剛過不久，便傳出遺憾消息，李周實2日被經紀公司證實已於上午離世，享壽80歲。

▲南韓國寶級女演員李周實過世。（圖／翻攝自韓網）

據韓媒《中央日報》報導，李周實的經紀公司1230 Culture表示，李周實因不敵胃癌病魔，已於今（2）日上午10點20分去世，其靈堂將設於新村延世大學世福蘭斯醫院殯儀館，弔唁將於3日上午開始，出殯日期定於5日。

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▲李周實去年在《魷魚遊戲2》中飾演魏化儁的母親。（圖／翻攝自韓網、魏化儁IG）

事實上，李周實在1993年就曾確診過乳癌三期，她一直堅強抗癌，不僅完成了大學學業，還於2010年取得保健學博士學位，成為話題人物。怎料，她在去年11月因身體不適，到醫院就醫，隨即被診斷出罹患胃癌，雖然立刻投入治療，但她日前完成新戲拍攝後，身體狀況便開始惡化，於2日撒手人寰。

李周實在1965年以話劇演員身份出道，曾出演話劇《推銷員之死》、《馬克白》等，並在1970至1980年代迎來事業巔峰。隨後，她在電影《鳴梁》、《屍速列車》及電視劇《現在很美麗》、《驅魔麵館》等作品中展現精湛演技。