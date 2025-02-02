跨界4電影咖！張懷秋耍狠「觀眾認不出」　曾國城破尺度：到現場才知

記者劉宜庭／綜合報導

近年來，台灣娛樂圈湧現一批跨界電影新星，他們從各自專長領域跨足大銀幕，展現令人驚艷的演技與多元魅力。這些藝人的跨界演出不僅豐富了自己的演藝事業，也為台灣電影圈注入新的活力，為觀眾帶來更多精彩的銀幕作品。

1.曾國城





▲ 曾國城憑《小雁與吳愛麗》入圍金馬「最佳男配角獎」。（圖／金馬執委會提供）

知名主持人曾國城在電影《小雁與吳愛麗》中飾演家暴渣男，不僅有裸臀等大尺度演出，更全程用客家話演出、破口大罵，與現實生活中好脾氣形象呈現強烈反差感。對於裸露戲碼，曾國城坦言，事前沒有看清楚劇本，到了拍攝現場才知道是一絲不掛，這也是他首次嘗試如此具挑戰性的角色，對他來說是一次全新體驗。

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2.春風

▲春風挑戰大銀幕，演技獲得外界好評。（圖／混血兒娛樂提供）

本圖饒舌天團「玖壹壹」成員春風成功從歌手跨界到演員。他先是憑藉電影《請問,還有哪裡需要加強》入圍金馬獎最佳新演員，之後又再次挑戰大銀幕，在高雄拍攝的電影《所有人都在死》中飾演瓦斯行老闆「阿南」，展現了不同於以往喜劇感的黑暗風格。

3.張懷秋

▲懷秋（右）在《角頭—大橋頭》飾演「蠍子」令人印象深刻。（圖／曼尼娛樂提供）

張懷秋最初以台灣嘻哈組合「大嘴巴」成員出道，近年轉戰大銀幕，在2024年電影《角頭—大橋頭》中，飾演反派「蠍子」，該部電影上映8天全台票房破億，成為2024年國片票房冠軍。他的演技獲得觀眾高度讚賞，耍狠模樣與原先親民和善形象呈現極大反差，令許多人直呼完全認不出是他。

4.瑪菲司

▲瑪菲司跨界電影，耗時4小時打造中邪妝容。（圖／后花園娛樂提供）



全方位電商女王Mavis瑪菲司首度擔綱恐怖電影《嘎啦GALA》的女主角，並演唱由魚丁糸吉他手K6劉家凱操刀製作的電影主題曲《你不是一個人》，電影獲得上映首周國片票房冠軍，展現瑪菲司的多元才華。