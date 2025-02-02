無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

記者孟育民／專訪

身為「手搖飲王國」的台灣，走出家門隨處可見飲料店，許多藝人、網紅也看準這龐大的商機，紛紛自己出來投資、開店。藝人無尊跨界斜槓有成，在2018年與友人投入資金100萬，創立飲料品牌「無飲」，如今全台有26間門市，他接受《ETtoday星光雲》訪問，坦言現在生意不好做，業績確實有掉，「飲料市場很難做，除了那些爆紅的牌子，全台灣業績應該都有掉三成以上，因為我們認識原物料廠商，他說少超多人叫貨，代表飲料沒有賣很好，我覺得有點泡沫化。」

▲無尊經營副業有成。（圖／記者周宸亘攝）

無尊說現在飲料店泡沫化，認為應該要先把品牌形象做好，不過雖然市場不景氣，目前仍有不少人在談加盟，「在他們加盟前，我們就會說現在飲料超難做。我們也蠻佛系，我們對於原物料、品牌權利金，基本上都沒有再抽，原物料只抽0.8%，所以我們這個品牌很窮，店家營業額一個月大概平均在40萬到60萬，他們還可以賺到至少6位數，我們抽的錢只是為了營運公司。」

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被問到每個月從飲料店賺進的收入有到7位數嗎？無尊則說：「差不多，可是我們還有員工，還要分給他們，這些錢基本上都付出去了。」他說目前不求大富大貴，只求品牌穩定，希望可以讓每家店都有成長。

▲▼無尊希望品牌可以撐過去。（圖／記者周宸亘攝）

品牌成立7年了，無尊遇過各種情況，他說曾被員工騙過店，「我們內部弟弟想要掌權，他也想做自己的飲料品牌，所以他去遊說了我們全台灣所有的店，說我們的品牌不好，講了很多不實謠言，後來有4間店聽了他的話，說要跟我們提前解約，自己去開店。」他甚至沒跟那些店家收違約金，認為「好聚好散」，不要把關係撕破臉，大家都還是好朋友，「後來有2間店跟我們道歉，說一時鬼迷心竅，回過頭發現創立品牌不容易，4間店2個月全倒！」

▲▼無尊經常在店內親自服務。（圖／翻攝自Facebook／無尊）

談及2025年的期許？無尊說：「希望可以多多陪伴家人，因為之前太忙了，去年底很多活動還有飲料店的事情，我一直專注在工作，沒什麼時間陪家人；我也希望可以減肥，讓體態上不要那麼油膩，不然很多喜歡的衣服都穿不下，再來是健康的問題，因為我前陣子檢查膽固醇過高，減肥可以讓我體態健康一點。」最重要的是，他希望能多一些主持工作，續續散播歡樂給大家。