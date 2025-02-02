9部大尺度台劇！演員3點被看光　出軌、炮友、性治療師題材超多元

記者劉宜庭／綜合報導

近年，台灣影視圈掀起一股大尺度台劇風潮，多部作品突破傳統框架，以更開放、直白的方式呈現愛情與性之間的關係與連結，不僅豐富了觀眾的觀影體驗，也為台灣影視產業注入新的活力，引發廣泛討論。

1.《愛愛內含光》

《愛愛內含光》由詹子萱、柯震東主演，劇中兩人飾演「炮友關係」，有不少大尺度床戲。該劇從家庭為出發點，探討每個年齡階段可能會遇到的兩性議庭，以及對慾望的需求與自我的追尋。

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2.《今夜一起為愛鼓掌》

《今夜一起為愛鼓掌》則是台灣首部性治療劇集，由楊謹華飾演性治療師，Ella（陳嘉樺）飾演尋求治療的個案，幽默劇情結合大尺度親密戲，坦然處理性的議題，用「性」來探討兩性關係和自我認同。

3.《妮波自由式》

▲《妮波自由式》尺度挑戰台劇天花板。（圖／紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》被評為「台劇史上尺度最大」，演員三點全露，挑戰台灣影視作品的極限，針對開放式關係議題的討論，探討愛情與性別的多樣性，尺度更是衝破台劇天花板，毫不避諱地描繪各種情感與性愛場景。而選角團隊更是不遺餘力地親身下海挑選露點的演員，多方涉略後，從逾百位AV男優中挑選，最終人選以「勃大莖深的尺寸」獲劇組青睞脫穎而出。

4.《此時此刻》

《此時此刻》以疫情為背景，講述10段愛情故事，劇中不乏大膽情節，包括小S和吳慷仁有激情趴窗戶、辦公室桌上激情等大尺度戲碼，李佳穎也有脫戲和激情戲，在劇中被李銘忠扒光衣服。

5.《商魂》

《商魂》聚焦描繪1950年代商場上，多方人馬爭奪經營權與股權的權鬥，劇中也不乏情慾戲碼，傅孟柏與邵雨薇、周曉涵與市原隼人都有情慾床戲，周曉涵更形容該劇是她從影以來的最大尺度演出。

6.《不夠善良的我們》

《不夠善良的我們》探討女性在家庭、職場、生活中的掙扎，以成熟視角呈現愛情，林依晨在劇中與婆婆的主治醫生（藍葦華 飾）出軌上床，雖然連衣服都沒脫，但畫面演繹真實人性與複雜情緒，精湛演技更是令不少觀眾為之驚嘆。

7.《非殺人小說》

《非殺人小說》則將犯罪、推理、懸疑與情慾元素交織，在懸疑氛圍中也不忘加入情慾戲碼，劉冠廷與隋棠有大尺度激情戲，劉冠廷全裸到尾椎，導演柯貞年認為重要的是呈現「情與慾」，而非單純的裸露。



8.《台北女子圖鑑》

《台北女子圖鑑》改編自日劇《東京女子圖鑑》，描繪都會女性在愛情與事業中的成長，以細膩筆觸刻畫情慾。格外引人注意的是，桂綸鎂除了在戲裡與多名男星交手，更與石頭有多場激烈床戲場景。

9.《影后》

《影后》由《俗女養成記》導演嚴藝文擔任編劇和導演，除了揭露演藝圈幕後真實面貌，也同樣有多場大尺度床戲，包括林廷憶脫光誘惑薛仕凌，以及楊謹華和劉冠廷上演激烈一夜情。