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樂天女神穿旗袍裝「炸D級美胸」曲線全都露！　放送粉絲福利認：被撐大

記者孟育民／台北報導

「樂天女孩」小紫近日曬出一組「爆乳旗袍照」，性感造型引發粉絲熱議。原來，這組照片原本是2025年樂天女孩桌曆的遺珠，她笑說：「攝影師周哥特地幫我尋覓的外景，覺得不發可惜。」不過，她也坦言：「這套服裝買的時候，
沒想到中間鏤空那麼大，不小心被我撐大了。」

▲▼小紫曬性感爆乳裝，放送粉絲福利。（圖／樂天桃猿提供）

▲小紫曬性感爆乳旗袍裝，放送粉絲福利。（圖／樂天桃猿提供）

擁有甜美外型與火辣身材的小紫，透露目前三圍為32D、24、36，自嘲「豐到胸」的原因竟是愛吃高油脂美食，「我不是為了豐胸而吃，是我本身是小吃貨，為了享受美食。」她特別愛吃豬腳、火鍋油花豐富的肉，結果意外吃出好身材。

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▲▼小紫曬性感爆乳裝，放送粉絲福利。（圖／樂天桃猿提供）

▲小紫露出修長美腿。（圖／樂天桃猿提供）


雖然愛吃，小紫仍努力維持體態，但也坦承：「我不是吃不胖體質，這次胖到巔峰超過50公斤了。」剛進樂天時體重僅41公斤，但她覺得這算是「因禍得福」，因為體重增加的同時，身形曲線更豐滿。談到農曆新年，她說有吃媽媽煮的長年菜、爸爸的客家小炒，「還要吃白斬雞配上客家桔子醬。」但為了迎戰年夜飯，她提前加強核心訓練，「雖然體重沒減多少，但體態線條還是有維持住。」

▲▼小紫曬性感爆乳裝，放送粉絲福利。（圖／樂天桃猿提供）

▲小紫為了新賽季努力。（圖／樂天桃猿提供）

為了新球季，小紫在過年期間也沒鬆懈，「今年宣傳照比較早拍，為了讓大家看到體態好的我，每天都有做居家運動。」此外，粉絲敲碗已久的寫真集，她也透露已有出版社洽談合作，「說不定2025年就能看到小紫突破自我！」

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樂天女神, 小紫, 過年, 性感照, D奶

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