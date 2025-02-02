葛萊美明登場！台灣2團隊入圍　女神卡卡、火星人致敬洛杉磯野火受災戶

記者蕭采薇／綜合報導

第67屆葛萊美獎即將於台灣時間2月3日上午9點於洛杉磯舉行，由於當地剛經歷野火肆虐，不少音樂人也是受災戶，今年或許會辦得更為低調，但典禮仍有不少亮點。包括女神卡卡（Lady Gaga）將與火星人布魯諾（Bruno Mars）一同登台向洛杉磯居民致敬，此外本屆也有兩組台灣團隊入圍。

▲女神卡卡合作火星人布魯諾，將於葛萊美頒獎典禮登台向洛杉磯居民致敬。（圖／環球音樂提供）



第67屆葛萊美獎將於洛杉磯加密貨幣網體育館舉行，流行女帝碧昂絲（Beyoncé）以11項提名成入圍大贏家，她也有望打破紀錄，成為本世紀以來第一位獲頒「最佳年度專輯獎」的非裔女歌手。

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延續上一屆主要獎項由女力制霸，今年入圍名單也以女性居多，其中「最佳流行演出」和「最佳流行演唱專輯」等項目中，入圍者更全是女性，戰況激烈。泰勒絲以《折磨詩人俱樂部》（THE TORTURED POETS DEPARTMENT）再度入圍，尚未頒獎前就搶先以 7 度入圍寫下獲該項提名次數最多的女歌手紀錄。

▲碧昂絲以11項提名，成為本屆入圍大贏家。（圖／達志影像／美聯社）

此外，怪奇比莉今年發行的第三張專輯《溫柔重擊》（HIT ME HARD AND SOFT）同樣要角逐「年度專輯」，她也成為史上唯一一位生涯前三張專輯皆入圍「年度專輯」的歌手。

另一亮點還有樂壇傳奇披頭四合唱團（The Beatles），去年重磅推出的「最後一首新歌」《Now And Then》，於本屆葛萊美獲得「年度製作」和「最佳搖滾演出」提名，這也是他們睽違27年後再獲入圍，是否獲獎也成為樂迷關注焦點。

▲披頭四合唱團在AI技術下復活，睽違27年後再度入圍葛萊美獎。（圖／環球音樂提供）

而台灣本屆也有2件作品入圍「最佳唱片包裝獎」，分別是出自台灣設計師之手的樂團「一虎一虎」首張專輯《病子病病病子》與樂團「泥灘地浪人」第5張專輯《壺罐樂隊百萬富翁》，皆共同入圍最佳唱片包裝獎，入圍者也已抵達洛杉磯，期盼能站上音樂界的最高殿堂。