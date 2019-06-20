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楊冪單穿中空馬甲「無P真實模樣現形」！　網驚：有沒有整看就知道

記者潘慧中／綜合報導

楊冪以童星出身，15歲開始擔任平面模特兒，甜美外型雖獲得了矚目，卻也因此招惹上不少麻煩，常常被網友質疑有削骨縮臉，才能變成如今的小巧鵝蛋臉，但網路上最近流傳一系列過去拍廣告的性感辣照，沒了濾鏡和美肌效果的顏值再度引起熱議！

▲▼楊冪。（圖／翻攝自微博／新浪網）

▲楊冪拍廣告舊照被網友挖出來。（圖／翻攝自微博／新浪網）

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照片中，可以看到楊冪紮起高馬尾，留著齊眉瀏海的她看起來相當稚嫩，單穿紅色中空馬甲，露出呼之欲出的北半球和小蠻腰，搭配不規則收邊的短裙和同色系跟鞋，展現雪白纖細長腿。

▲▼楊冪。（圖／翻攝自微博／新浪網）

▲▼楊冪的臉型和五官幾乎沒變。（圖／翻攝自微博／新浪網）

▲▼楊冪。（圖／翻攝自微博／新浪網）

格外引起討論的是，楊冪的臉型、五官基本上和現在沒有落差，只是當時化的妝比較濃，整型傳聞不攻自破。事實上，她近年頻頻捲入整容疑雲，先前出席活動時，意外被捕捉到下巴似乎弧度不太自然的畫面，有網友猜測是因為削骨留下的後遺症，但粉絲強調因為她懷孕期間胖了不少，才減不掉雙下巴。

▲楊冪下巴突出的部分，曾被網友質疑是整容的後遺症。（圖／翻攝自微博／娛超人）

楊冪曾被發現以前的下顎骨比較明顯，導致臉型看起來比較方，如今蛻變成瓜子臉，她則解釋是拔牙的關係。對於這部份，前公公劉丹也曾力挺她從小美到大：「3歲已經是鼻仔高高，眼大大好精靈，難道3歲已經去整容？所以我兒媳做法很好，不用去理會那些，粉絲會出手澄清，（證明）根本就是多餘的。」

▲對於昔日雜誌照中的方型臉，楊冪只坦言有拔牙。（圖／翻攝自微博／楊冪、娛超人）

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

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