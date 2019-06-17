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張晉翻滾車廂上演「最高潮動作戲」　心疼：她不把自己當女孩

記者林映妤／台北報導

金馬獎最佳導演陳果執導警匪動作片《九龍不敗》由新代生動作小生張晉與世界拳王安德森席爾瓦上演精彩對絕場面，集合香港當紅的演員鄭嘉穎、劉心悠及鄧麗欣共同演出。陳果特別選定香港天水圍為故事場景，更讓張晉在輕鐵上和女殺手大打出手，場面驚險萬分，張晉也直呼根本突破人體力學，難度超高！

除了加入龍的元素，電影更加入香港味，將連環命案場景選在香港天水圍，還有近年才通車的輕鐵場景，陳果表示：「我想讓打戲更有香港特色，所以想到要反轉輕鐵！」

▲▼《九龍不敗》張晉、陳鈺芸。（圖／華映提供）

▲▼《九龍不敗》張晉、陳鈺芸在翻滾車廂上演武打動作。（圖／華映提供）

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▲▼《九龍不敗》張晉、陳鈺芸。（圖／華映提供）

張晉和香港動作女星陳鈺芸便被安排在輕鐵車廂裡上演生死相搏的激戰動作場面，成為電影中的一大高潮，2人在行駛中的輕鐵大出手，過程中造成車廂出軌大翻轉，結合特效與動作，拍攝起來也成為2人體力及耐力的大考驗。

其實陳果當初想要實景在輕鐵車廂拍攝，但環境限制太大，最後決定砸重資搭建出1：1的完整車廂場景。在一個翻轉中的輕鐵車廂內激烈打鬥，對演員來說真的是一大挑戰，張晉表示一連串的動作拍下來，會打到失去方向感，「斜度、速度連貫性加起來，還要在狹窄輕鐵車廂內打，有時候哪邊是上面哪邊是下面都不知道，但愈是難拍，出來效果愈好，看起來更刺激！」

至於首次和陳鈺芸合作，張晉大讚對方勇敢，「她不會因為一些小傷或是碰撞而呼叫，完全不當自己是女孩子，有時候我反而替她更緊張。」

▲▼《九龍不敗》張晉、陳鈺芸。（圖／華映提供）

▲▼張晉相當佩服陳鈺芸，甚至有點心疼對方。（圖／華映提供）

▲▼《九龍不敗》張晉、陳鈺芸。（圖／華映提供）

金馬獎動作指導董瑋非常善用狹窄的車廂空間，利用椅子、鋼管等來設計動作，陳鈺芸說：「我要跳過椅子，或抓著中間的鋼管來借力對打，有些動作可能有些像鋼管舞，武指將功夫混入鋼管做旋轉式的動作，拍攝起來難度很高，又容易撞出瘀傷，但效果出來真的很好看，讓我覺得這一切都很值得。」

《九龍不敗》6月28日上映。

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