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影后醜出新高度！「滄桑容貌」流出…粉絲驚：完全認不出

記者林映妤／台北報導

盧貝松（Luc Besson）執導新片《安娜》打造地表最強女特務，電影集合好萊塢堅強陣容，海倫米蘭（Helen Mirren）、路克伊凡斯（Luke Evans）以及俄羅斯超模莎夏露絲（Sasha Luss），令影迷期待萬分。不過盧貝松竟沒讓影后美美出鏡，醜到新高度！

▲▼盧貝松執導《安娜》海倫米蘭、路克伊凡斯以及莎夏露絲。（圖／海樂提供）

▲▼莎夏露絲化身地表最殺特務。（圖／海樂提供）

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▲▼盧貝松執導《安娜》海倫米蘭、路克伊凡斯以及莎夏露絲。（圖／海樂提供）

奧斯卡影后海倫米蘭在《安娜》中扮演特務上司，捲髮眼鏡的滄桑扮相，讓粉絲完全認不出，妝容十分驚人。但影后沒在意，大器表示：「這部電影實在太精采了，不管扮相多醜都願意演！」

▲▼盧貝松執導《安娜》海倫米蘭、路克伊凡斯以及莎夏露絲。（圖／海樂提供）

▲▼海倫米蘭在《安娜》中扮醜。（圖／海樂提供）

▲▼盧貝松執導《安娜》海倫米蘭、路克伊凡斯以及莎夏露絲。（圖／海樂提供）

除了影后之外，另一位大咖路克伊凡斯，更是犧牲色相大秀好身材，與莎夏露絲翻雲覆雨。路克伊凡斯說：「這是一部不演絕對遺憾的電影，雖然我對於情慾戲有點抗拒，但這是片中唯一最有亮點的男性角色，再難含淚也要上場！」

《安娜》故事以一名謎樣莫斯科女子開場，她闖入飯店殺光惡徒，隨後旋即被逮捕，但她聰明慧黠，避開所有監視器，並無殺人證據，警方只能無罪釋放。她臥底黑白兩道，彈無虛發懲治惡徒，是當今最令人恐懼的政府刺客。在引人注目的美麗之下，深埋著極大秘密。《安娜》19日上映。

▲▼盧貝松執導《安娜》海倫米蘭、路克伊凡斯以及莎夏露絲。（圖／海樂提供）

▲▼路克伊凡斯與莎夏露絲在片中有激情戲碼。（圖／海樂提供）

▲▼盧貝松執導《安娜》海倫米蘭、路克伊凡斯以及莎夏露絲。（圖／海樂提供）

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