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雷神發威！《MIB》萬梗齊發　全球狂吸32.7億「空降冠軍」

記者林映妤／台北報導

「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）與「女武神」泰莎湯普森（Tessa Thompson）雙神3度合作，睽違7年重啟科幻經典喜劇《MIB星際戰警：跨國行動》上周正式上映，首周就創下好成績，狂吸將近1億220萬美金（約新台幣32.7億元）票房，毫無懸念地強勢登頂全美及全球票房冠軍！

克里斯漢斯沃在《MIB》上映前爆炸性宣布暫退好萊塢，帶動了全球粉絲看片熱潮，在台灣電影目前坐擁5500萬票房成績，成為該周全台票房冠軍。

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃、泰莎湯普森。（圖／索尼提供）

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▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃、泰莎湯普森「雙神」再出擊！（圖／索尼提供）

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃、泰莎湯普森。（圖／索尼提供）

正宗續集萬梗齊發，除了延續電影經典傳統，於正片中不經意且幽默地揭發了許多名人真實的「外星人」身分，像是台灣有「國師」唐綺陽驚喜現身；電影中親自操刀設計新傳黑西裝的英國設計鬼才保羅史密斯（Paul Smith）本尊，其實也神不知鬼不覺地，驚喜客串演出了MIB倫敦分部的看守員！

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃、泰莎湯普森。（圖／索尼提供）

▲《MIB星際戰警：跨國行動》洛朗與拉里布爾喬亞兄弟相當吸睛。（圖／索尼提供）

同樣引起大家熱烈討論的，還有在片中飾演外星大反派的雙胞胎—洛朗與拉里布爾喬亞兄弟。這對同樣堪稱是國際街舞界指標性的大師級人物，本次跨界演出這對令人難忘的角色，靠著不需言語卻依然神同步的華麗舞步，讓所有的打鬥畫面即便是在未經特效強化的狀況下，都能成功吸引著觀眾們的目光。

雙胞胎兄弟炫技般地精彩舞蹈動作，讓克里斯漢斯沃多次敬佩讚嘆：「真的很神奇，不知道該說這對兄弟是令人佩服還是害怕！」

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

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MIB, 星際戰警, MIB星際戰警：跨國行動, 克里斯漢斯沃, 雷神索爾

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