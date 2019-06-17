集結8個民間恐怖傳說！《完全邪惡指南》號稱「鬼故事復仇者聯盟」

記者林映妤／台北報導

恐怖電影《完全邪惡指南》由《26種死法》、《嚎宅噤地》製片團隊主導，集結《晚安媽咪》、《煉獄迷宮》、《魅惑人魚姬》等來自奧地利、土耳其、印度、英國、波蘭、德國、美國、希臘等8國，9位才華洋溢的新銳恐怖導演共同執導，號稱「鬼故事版復仇者聯盟」！

▲▼《完全邪惡指南》集結8個民間恐怖傳說。（圖／暗光鳥電影院提供）

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電影由《寶萊塢愛與死》艾西姆阿盧瓦利亞（Ashim Ahluwalia）、 《煉獄迷宮》肯艾倫諾（Can Evrenol）、《晚安媽咪》賽佛林費雅拉（Severin Fiala）與薇若妮卡法蘭茲（Veronika Franz）、凱特琳葛貝（Katrin Gebbe）、凱文李瑞德（Calvin Reeder）、《魅惑人魚姬》奧古尼斯卡席夢君斯卡（Agnieszka Smoczynska）、《情慾勃根第》彼得斯柴克蘭（Peter Strickland）、《跑趴得永生》亞尼斯維斯雷梅斯（Yannis Veslemes）各自執導的8個恐怖故事組成。

《完全邪惡指南》分別取材自每位導演家鄉的鬼怪傳說、民俗禁忌和寓言，從無孔不入的邪靈、印度皇宮地窖裡的神祕生物、希臘慘遭人類凌虐的哥布林，到美國民間盛傳的瓜頭人。電影以不同的敘事角度與形式，挖掘人類內心最原始的恐懼本質，呈現恐怖的各種面貌！

▲▼《完全邪惡指南》挖掘人類內心恐懼本質。（圖／暗光鳥電影院提供）

《完全邪惡指南》描述巴伐利亞山林裡，相依為命的年輕兄妹正對抗著竊據人體的附身瘟獸。波蘭某處荒郊，女鬼告訴守墓者，只要生啖三顆初死之人的心臟，即可全知全能。希臘男人們酒酣耳熱之際，意外擒獲來偷酒的醜陋魔物，傳說牠的血能讓人感受到至高的歡愉。貪婪的英國商人遠渡重洋赴印度購買奇人異獸，不顧嚮導的禁止，決定一探地窖底層最黑暗的祕密。電影8月2日上映。