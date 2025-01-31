56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

記者陳芊秀／綜合報導

AV女優至今在日本仍受到大眾有色眼光看待，受到議論，同時許多女性選擇出道拍AV，邁入意想不到的行業。而這些AV新人女優的前職，有人是派出所女警，有人是偶像女團，甚至有人放棄公職，《ETtoday星光雲》一一回顧她們改行的秘辛。

派出所女警切心改行

▲Chanyota曾是派出所女警。（圖／ETtoday製圖）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Chanyota（本名：與田美咲）擁有F罩杯巨乳身材，2020年出道拍AV之前，曾是一名警察。她大學時在超商打工，結果遭跟蹤狂騷擾，當時幫助自己的警官，令她決定考進警察學校，然而她開始擔任派出所警察，時常面對民眾唾罵「稅金小偷」，開交通罰單時被民眾丟駕照，甚至在那時候，得知了與自己同期的警察舉槍自盡，就此失去了繼續當警察的自信。她一度到公司上班，又去考證照當健身教練，不料新冠疫情爆發，健身房被迫關閉，後來想起很感興趣的AV工作，面試時甚至親自做PowerPoint自我推薦，結果華麗出道。

正妹自衛官退公職

▲吉川蓮民前職是自衛官。（圖／ETtoday製圖）

AV女優吉川蓮民（吉川はすみん）出道前，曾是一名幹部自衛官，同時也是護理師。她以第一名成績進入防衛醫科大學護理學科就讀，畢業後到自衛隊所屬醫院任職，2020年爆發新冠疫情時，身心壓力太大，罹患憂鬱症，轉調後又遭職場霸凌，決定辭去公職。然而她的母校大學規定，畢業6年離開自衛隊，需要繳回400萬日幣（約台幣82萬元）的學費，為了賺錢，不得不去做泡泡浴小姐，偷偷當性服務工作者一年。她不再是自衛隊後，又去鼻子整型，上皮拉提斯課程，某天被星探挖掘，不過對方是挖掘拍AV的星探。她簽約的公司曾包括蒼井空等多位知名女優在內，因此點頭出道，成為企畫單體女優。

女團偶像拍AV圓夢

▲白岩冬萌曾是偶像女團成員。（圖／ETtoday製圖）

日本新人AV女優白岩冬萌2015年以偶像女團「Malcolm Mask McLaren」成員mone的身份活躍於演藝圈，但在2018年退團。她表示因仰慕前輩美谷朱音（美谷朱里），毅然放下偶像身份轉行進入AV界，成為MOODYZ的專屬女優，消息震撼業界。她接受《日刊SPA!》專訪時透露，在偶像期間便開始接觸AV作品，並以「使用者」的心態觀看，對於AV男優和AV女優能在公共場合展現真實的親密互動深感佩服。她認為自己的魅力是敢於在人前展示身體，覺得能在眾人面前展示自己的美好身材是一種幸福。

單親媽出道兒求別太有名

▲翔田千里是人氣熟女派AV女優。（圖／ETtoday製圖）

翔田千里2000年與丈夫離婚，在兒子小學一年級時出道拍AV。她一直告訴孩子自己在做AV女優，也會給孩子看自己作品的打樣、寫真雜誌，她不清楚孩子具體理解多少，但是兒子小學四年級就已經有手機，想自己查詢也可以。她回憶，兒子15歲時曾告訴她「請妳不要太有名啦……。」當時超商雜誌書區很常放熟女類的成人雜誌，她多次擔任成人雜誌的封面女郎，兒子因此很討厭靠近超商的書架區。母子倆現在感情依然很好，還會一起去看演唱會。而她出道拍AV，曾讓母親難過，不過身邊人並非全是負面反應，甚至前夫和前同事都覺得很帥氣，她已經入行20年，現在56歲，是業界熟女派AV女優。