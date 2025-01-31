她「身體藍藍的」就醫尷尬認性癖！Albee流理台激戰　5女星房事全洩

記者潘慧中／綜合報導

每個人都有些性癖好，沒有好壞只有如何看待和運用，假使能增進情趣，那麼何樂而不為？大多數人礙於羞恥心都將私密性癖藏於心中，但下列女星都大方在鏡頭前公開了！

▲你有哪個癖好？（圖／ETtoday星光雲製圖）



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Albee曾透露她並不是一定要出門、換個環境才有新鮮感，除了要看環境是否符合氛圍，有時外面的環境反而會讓她感到不安，因此「在家裡有一些場域是平常不會在那邊做這件事的地方，會讓人有興奮感」。

▲▼Albee不避諱談論性愛議題。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



因此，Albee有次直接在流理台「辦事」，因為那天不知為何突然有了興致，剛好家裡也沒有其他人，所以就直接廚房愛愛，「然後就很像那個電影《史密斯夫婦》，他們有一段也是整個家裡面到處……哇…很嗨。」

除了Albee，佳娜也曾透露有次看婦產科時，被男醫生委婉詢問「要不要報警」，她只好尷尬承認特殊性癖，「我熱愛SM。」原來她發生關係時，「喜歡男生打我撞我，所以我的身體常常都有疤痕，就是藍藍的那一種…我的身體全部是藍藍的。」只是沒想到會被誤會家暴，但醫生得知真相後僅冷靜苦勸她，「不能這樣玩，因為胸部很敏感，不能抓，可能會生病，不要這樣玩好嗎？」

▲佳娜看婦科意外承認特殊性癖。（圖／翻攝自Instagram／tatiana_lin）

除此之外，薔薔也曾坦言自己很享受刺激感，「我一定要玩大」，掐脖子、拉頭髮、打屁股、綑綁、滴情趣蠟燭，她都有玩過。不料有次交了一位斯文男友，無論她怎麼暗示想被掐脖子和打屁股，對方不是做不到就是做得不到位，於是她很快就提分手了，「我要的話一定要最瘋狂，我是沒有中間值的人，要嘛就是玩到SM，要嘛就不要玩了！」

▲薔薔不諱言性事玩很大。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



不只上述女星，模特兒若綺也坦言曾趁著和楊昇達一起洗澡時，偷偷將伊蘭精油加入老公專門洗私處的沐浴露，想藉此提升對方的性慾，此外，她還曾特地買了一套比基尼，穿著下廚、上菜，但最後因老公一句「這個新的不乾淨，妳要先去洗一洗」當場被潑冷水，慾火瞬間熄滅。

▲▼若綺曾穿比基尼下廚誘惑老公。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



網紅鳳梨（吳泓逸）的辣妻歐菈則曾透露，夫妻倆之所以至今仍在熱戀期，是因為她在愛愛前都會角色扮演，「我們每天劇情都是不一樣的」，每個月光是睡衣都要花好幾萬。

▲歐菈和鳳梨會玩cosplay。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）



至於角色扮演的劇本，歐菈笑說有時候是鳳梨被綁架、或是房東房客的設定，而老公最近一次扮演的角色是灌醉她的金主爸爸，也因此性事次數完全沒有隨著交往時間越長而減少。